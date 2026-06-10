Basentana, lavori per 32 mln di euro

Prosegue il percorso di ammodernamento della strada statale 407 “Basentana” con la consegna dei lavori per l’allargamento della piattaforma stradale nel tratto compreso tra il km 52,400 e il km 64,400, nel territorio comunale di Ferrandina.

L’intervento, per un investimento complessivo di 32 milioni di euro, rappresenta un ulteriore tassello del programma di miglioramento della sicurezza e della percorribilità dell’infrastruttura.

Il progetto, fa sapere Anas, riguarda un tratto di circa 12 chilometri e prevede l’adeguamento delle due carreggiate attraverso la realizzazione di banchine laterali, l’installazione di nuove barriere di sicurezza, interventi per la regimentazione delle acque e la regolamentazione di alcuni accessi.

In questa fase sono in corso le attività tecnico-amministrative preliminari, mentre l’avvio delle lavorazioni sulla sede stradale è programmato a partire dal mese di settembre, scelta che consentirà di evitare interferenze con i maggiori flussi di traffico della stagione estiva.

“Parliamo di un investimento significativo che contribuisce a rendere ancora più sicura e funzionale una delle principali direttrici della Basilicata e per i collegamenti tra il versante tirrenico e quello ionico del Mezzogiorno”, dichiara il vicepresidente e assessore alle Infrastrutture della Regione Basilicata, Pasquale Pepe.

“Ogni intervento volto a migliorare gli standard di sicurezza e di percorrenza della Basentana produce benefici concreti per cittadini, imprese, operatori economici e turisti”.

Il programma di interventi non si esaurisce con questo cantiere. Anas ha infatti annunciato l’imminente avvio della Conferenza dei Servizi relativa a un ulteriore progetto previsto tra il km 70,800 e il km 76,400 della stessa arteria.

L’intervento comprenderà anche la realizzazione di una nuova viabilità di collegamento tra lo svincolo di Ferrandina e l’abitato di Borgo Macchia.

Per questa seconda opera è previsto un investimento di 8,3 milioni di euro e l’avvio delle attività è stimato prima dell’estate del 2027.

Secondo il cronoprogramma, comunica Anas, la conclusione dei due interventi è prevista entro il 2028.

Le opere rientrano in un più ampio piano di investimenti destinato alla SS407 “Basentana” nel territorio di Ferrandina, che raggiunge complessivamente gli 81 milioni di euro, con oltre 62 milioni già finanziati.

“Questi numeri – aggiunge Pepe – confermano l’attenzione che continua a essere riservata a un asse viario fondamentale per la competitività e l’accessibilità della Basilicata.

La programmazione e gli investimenti in corso testimoniano la sensibilità del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti alle istanze del nostro territorio. Con il dicastero guidato dal ministro Salvini e con Anas abbiamo interlocuzioni quotidiane in un clima di piena collaborazione istituzionale”.

Nell’ambito dello stesso programma di potenziamento, Anas ha inoltre già realizzato 40 dei 60 chilometri previsti di nuove barriere spartitraffico in calcestruzzo NDBA (National Dynamic Barrier Anas) lungo la SS407, con l’obiettivo di dotare progressivamente l’intera arteria di sistemi avanzati per la sicurezza della circolazione.