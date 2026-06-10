ARDSU e Università della Basilicata rafforzano l’internazionalizzazione. Al via il programma di borse di studio per studenti stranieri

La Basilicata investe sulla conoscenza, sulla cooperazione internazionale e sulla capacità attrattiva del proprio sistema universitario.

Sono stati sottoscritti tre protocolli d’intesa tra l’Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario della Basilicata (ARDSU) e i Dipartimenti DAFE, DiSBA e DIUSS dell’Università degli Studi della Basilicata, finalizzati al co-finanziamento di borse di studio destinate a studenti stranieri che sceglieranno di intraprendere il proprio percorso formativo nell’Ateneo lucano.

L’iniziativa, che vede la Regione Basilicata e l’ARDSU muoversi in strettissima e sinergica collaborazione con l’Ateneo, dimostra la chiara volontà di superare i confini della semplice assistenza ordinaria per abbracciare una vera e propria visione geopolitica e rappresenta un investimento diretto a costruire un sistema universitario più competitivo e aperto al dialogo internazionale.

In un contesto globale caratterizzato da profondi cambiamenti economici, sociali e geopolitici, la Basilicata sceglie infatti di investire sulla formazione e sulla mobilità accademica come strumenti di crescita, integrazione e sviluppo territoriale.

La collaborazione tra ARDSU e UNIBAS punta a consolidare il ruolo della regione quale luogo di incontro tra culture, competenze e percorsi scientifici internazionali, rafforzando al tempo stesso la qualità dell’offerta formativa e la proiezione internazionale dell’Ateneo lucano.

I protocolli prevedono il co-finanziamento annuale di borse di studio rivolte a studenti stranieri iscritti ai corsi di laurea triennale, laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico afferenti ai Dipartimenti coinvolti.

Il programma coinvolgerà i corsi afferenti ai Dipartimenti DIUSS, DiSBA e DAFE, con particolare attenzione alle aree umanistiche, scientifiche, tecnologiche, ambientali, agrarie e sociali.

I percorsi saranno rivolti a studenti stranieri meritevoli interessati a sviluppare competenze avanzate in contesti formativi caratterizzati da forte integrazione tra didattica, ricerca e territorio.

Le borse garantiranno la copertura totale del soggiorno, con alloggio gratuito per 12 mesi presso le residenze

universitarie dell’ARDSU, a cui si aggiunge la ristorazione gratuita che prevede due pasti giornalieri presso la mensa del Campus.

Sul piano strettamente economico, l’ente ha previsto un importante contributo una tantum che può raggiungere i 4.000 euro per coprire le spese vive di viaggio, l’assicurazione e i costi legati alle procedure per il visto d’ingresso, offrendo parallelamente tasse universitarie fortemente agevolate e calcolate in base al Paese di provenienza dei candidati.

La fornitura di cuffie dotate di un sistema di traduzione simultanea vocale basato su Intelligenza Artificiale permetterà di superare immediatamente l’ostacolo linguistico, facilitando l’apprendimento didattico e accelerando l’interazione sociale all’interno della comunità universitaria.

Il pacchetto include inoltre il libero accesso a internet Wi-Fi, alle biblioteche e alle strutture sportive e palestre, offrendo persino la concreta opportunità di rinnovare l’intera borsa di studio per il secondo anno di corso, a condizione che lo studente consegua ottimi risultati nel corso del primo anno.

I candidati stranieri dovranno possedere requisiti precisi: possesso di un titolo di laurea compatibile con il corso di laurea magistrale a cui intendono iscriversi, avere un’età inferiore ai 26 anni, dimostrare un percorso di studi pregresso di alto livello con una media voti elevata — quantificata da un GPA superiore a 7.0 su 10 o equivalente — e impegnarsi formalmente a una frequenza regolare e rigorosamente in presenza di tutte le lezioni a partire dal prossimo mese di ottobre.

La scadenza per l’invio delle domande di partecipazione per il Dipartimento di Ingegneria è fissata per il prossimo 25 giugno 2026. Subito dopo, la commissione giudicatrice, composta da rappresentanti ARDSU e docenti del DiING, stilerà la graduatoria di merito.

I risultati saranno pubblicati sul sito ARDSU ad inizio Luglio, per dare modo ai vincitori di organizzarsi per tempo e sbrigare tutti gli adempimenti burocratici.

I protocolli prevedono inoltre la costituzione di un Tavolo Tecnico operativo incaricato di coordinare l’attuazione delle attività, monitorare i risultati raggiunti e definire le modalità operative dei bandi e delle procedure di selezione.

Attrarre studenti stranieri – dichiarono i promotori dell’iniziativa significa rafforzare la qualità del nostro sistema universitario, creare nuove opportunità culturali ed economiche e costruire relazioni stabili con realtà accademiche internazionali.