Scomparsa Dino D’Alessandro, il cordoglio di Marcello Pittella

Il Presidente del Consiglio Regionale della Basilicata, Marcello Pittella, esprime il proprio cordoglio per la scomparsa del dottor Dino D’Alessandro.

“La Basilicata – afferma Pittella – perde un cardiologo di grande competenza, un medico e dirigente di autentica vocazione al servizio, che ha saputo mettere la propria professionalità al servizio delle persone più fragili. Il suo nome resta legato a questa regione e alla sua sanità, che ha interpretato con rigore, dedizione e profonda umanità. Un esempio di impegno e responsabilità che merita di essere ricordato con riconoscenza e rispetto.”

Il pensiero del Presidente Pittella va “alla famiglia, ai colleghi e ai tanti pazienti che ne hanno apprezzato le qualità professionali e umane”.