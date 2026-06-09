Potenza, in scena Danilo Rea e Stefano Valanzuolo

Nell’ambito del CortoCircuito Festival il 12 giugno, alle 20.30, al Teatro F. Stabile di Potenza si esibirà il pianista Danilo Rea. Sul palco anche la voce narrante di Stefano Valanzuolo.

“L’uomo che uccise i Beatles” è il titolo dello spettacolo firmato da Valanzuolo. In programma musiche dei Beatles e dei Rolling Stones.

Se qualcuno avesse chiesto chi erano i Beatles a Mark David Chapman, l’assassino di John Lennon, lui avrebbe saputo parlarne per ore e ore, citando testi e musiche dei fab four ma anche – di sicuro – vari passaggi del proprio romanzo di culto, “Il giovane Holden”.

Quando fu arrestato, la notte dell’8 dicembre 1980 a New York, davanti al Dakota Building, Chapman aveva tra le mani il libro di Salinger. Poco distante da lui, a terra, il corpo di Lennon. Con cinque colpi di pistola, l’ex bamboccione venuto da Honolulu aveva spezzato per sempre la vita di John, il sogno dei Beatles e quello di milioni di persone, in tutto il mondo.

In questo racconto con musica originale si immagina che, nelle ore trascorse al freddo in attesa di compiere il folle rito di morte, Chapman abbia riattraversato, come in un flashback allucinato e scandito dalla musica, il suo rapporto insano con la band più famosa di tutti i tempi. Cercando nelle canzoni, amate a lungo e profondamente, una ragione per odiare.

Nel corso dello spettacolo, Danilo Rea rilegge i seguenti brani:

All my loving, Love me do, Sympathy for the devil, Lucy in the sky with diamonds, Eleanor Rigby, Come together, The fool on the hill, Help!, Hey Jude, Yesterday, The long and winding road