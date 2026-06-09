Montalbano Jonico, vasto incendio distrugge un capannone in zona Andriace

MONTALBANO JONICO – Un vasto incendio ha interessato nella notte un capannone situato in contrada Andriace, nel territorio di Montalbano Jonico. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Matera, con squadre provenienti dai distaccamenti di Policoro e Montalbano Jonico.

L’allarme è scattato nelle prime ore del mattino e i soccorritori hanno raggiunto l’area intorno alle 5:15, avviando immediatamente le operazioni di spegnimento. Le fiamme hanno coinvolto l’intera struttura, estesa su una superficie di circa 360 metri quadrati.

A causa del rogo, il capannone ha riportato ingenti danni strutturali. L’intervento dei Vigili del Fuoco ha consentito di circoscrivere l’incendio e di mettere in sicurezza l’area, evitando ulteriori conseguenze.

Le cause che hanno originato l’incendio sono attualmente al vaglio degli investigatori e restano in corso gli accertamenti per determinarne l’esatta natura.

Sul luogo dell’intervento era presente anche una pattuglia della Polizia di Stato del Commissariato di Policoro, impegnata nelle attività di verifica e nella gestione della sicurezza dell’area interessata.