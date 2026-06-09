LucAs tra i modelli virtuosi della PA italiana

La Regione Basilicata viene inserita ufficialmente tra i modelli virtuosi della Pubblica Amministrazione italiana. Il prestigioso riconoscimento è arrivato questa mattina nel Forum PA 2026 alla Nuvola Eur di Roma con la presentazione, da parte del Ministro Paolo Zangrillo, del primo volume della collana “Le eccellenze nella Pubblica Amministrazione.

Competenze, merito e risultati: storie che cambiano il Paese” (pubblicazione edita da ANSA e Made in Italy). All’interno dell’opera un intero capitolo è dedicato alla Regione Basilicata per il progetto LucAS (Lucania Ambiente Salute).

“Questo riconoscimento ministeriale – ha detto il Presidente della Regione, Vito Bardi – certifica il valore di un modello amministrativo capace di dialogare con il mondo della ricerca e con il tessuto produttivo.

Essere indicati a livello nazionale come una delle ‘storie che cambiano il Paese’ è la prova che la strada del merito e dei risultati concreti intrapresa dalla nostra amministrazione è quella corretta per costruire un rapporto di autentica fiducia con i cittadini”.

A far guadagnare alla Basilicata questo importante palcoscenico a pagina 153 del volume, sotto il titolo “La conoscenza è la base della fiducia” è stata la capacità di trasformare una potenziale complessità ambientale e sanitaria in una grande opportunità di tutela e sviluppo.

Il progetto LucAS ha saputo rispondere alle esigenze conoscitive del territorio legate ai processi di industrializzazione e alle attività estrattive attraverso uno studio sistematico e organico.

Una sinergia di altissimo livello che ha visto collaborare la Regione, le società energetiche e i principali enti di ricerca, tra cui le Università, il CNR, l’Istituto di Metodologie per l’Analisi Ambientale e la Fondazione Ambiente Ricerca Basilicata.

“Come mette giustamente in luce il volume presentato dal Ministro Zangrillo – ha concluso il Presidente – la conoscenza scientifica è lo strumento essenziale per consentire al governo regionale di adottare provvedimenti mirati e politiche orientate alla massima sicurezza.

Sapere che la nostra regione è un punto di riferimento per l’efficienza e la trasparenza della PA ci spinge a continuare con ancora più determinazione in questa direzione, mettendo sempre al centro la salute dei lucani e la salvaguardia del territorio”.