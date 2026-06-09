Hub Senisese, la vertenza continua: le forze politiche rilanciano l’iniziativa.

Si è svolta ieri sera a Senise una riunione delle forze politiche impegnate nella vertenza per il potenziamento della sanità territoriale e per il riconoscimento dell’HUB sanitario a servizio dell’area del Sinni.

All’incontro hanno partecipato rappresentanti di Basilicata Casa Comune, Movimento 5 Stelle e Sinistra Unita. Il Partito Democratico non ha potuto essere presente a causa di un impegno sopravvenuto della Vicesegretaria.

Nel corso della riunione è stata ribadita la convinzione comune che la vertenza resti pienamente aperta e che sia necessario continuare con determinazione le iniziative di mobilitazione, sensibilizzazione e pressione istituzionale già avviate dal territorio.

I partecipanti hanno confermato la volontà di mantenere alta l’attenzione sul tema della sanità, ritenendo indispensabile ottenere risposte chiare e concrete rispetto alle richieste avanzate dalle comunità dell’area e di proseguire nel percorso di coinvolgimento dei cittadini, delle associazioni e delle istituzioni locali.

È stata inoltre proposta l’organizzazione, nei prossimi giorni, di un incontro a Senise con i livelli regionali delle forze politiche presenti alla riunione, per rafforzare il confronto sulla vertenza sanitaria e individuare ulteriori iniziative condivise a sostegno delle richieste del territorio.

Il contenuto del presente documento è stato condiviso con la Vicesegretaria del Partito Democratico che, pur non avendo potuto partecipare all’incontro, ne ha condiviso le motivazioni e l’impostazione.

Le forze politiche presenti confermano infine il proprio impegno a proseguire unitariamente questa iniziativa, nella convinzione che il diritto alla salute e l’accesso a servizi sanitari adeguati debbano rappresentare una priorità assoluta per le istituzioni regionali e per l’intero territorio del Sinni.