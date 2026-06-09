“Giovani virtuosi” in concerto a Matera

Giovedi 11 giugno e venerdi 12 giugno, con inizio alle ore 20.00, nella Chiesa del Purgatorio di Matera, la Camerata delle Arti organizza la rassegna “Giovani Virtuosi”, un’iniziativa di alto profilo artistico nata con l’obiettivo di accendere i riflettori sulle eccellenze provenienti dai principali istituti di alta formazione musicale del Paese.

L’evento prende vita grazie a una profonda e sinergica collaborazione istituzionale che vede La Camerata delle Arti fare rete con ben quattro realtà accademiche di rilievo: i Conservatori di Musica di Matera, Bari, Taranto e Fermo. Questa preziosa alleanza sottolinea la volontà comune di valorizzare la freschezza esecutiva e il rigore interpretativo di giovani musicisti pronti a misurarsi con pagine storiche e complessi repertori concertistici.

«Con la rassegna “Giovani Virtuosi” – ha detto il Direttore Artistico de La Camerata delle Arti ETS, Francesco Zingariello – vogliamo dare uno spazio concreto, ambizioso e meritato ai migliori talenti emergenti dei nostri Conservatori. Fare rete con istituzioni musicali così importanti, da Fermo fino alla Puglia e alla Basilicata, dimostra quanto La Camerata delle Arti creda nella sinergia didattica e artistica come motore di crescita per l’intero territorio. Vedere questi ragazzi affrontare capolavori della storia della musica con rigore e passione è la risposta più bella al nostro impegno culturale».

Il viaggio musicale prenderà il via giovedì 11 giugno alle ore 20.00 con una serata ricca di sfumature sonore, che vedrà l’avvicendarsi di due differenti formazioni.

La prima parte, nata in collaborazione con il Conservatorio di Matera, sarà affidata a un collaudato trio composto dal clarinettista Luca Tonolli, dal violista Emanuele Sasso e dal pianista Andrea Di Cecca, che guideranno l’ascoltatore attraverso le pagine musicali di Max Bruch, Jean Françaix e Robert Schumann.

A seguire, la scena passerà al duo percussioni e pianoforte del Conservatorio di Taranto, formato da Angelo Maggi e Nicolò Benussi; i due interpreti proporranno un programma dinamico e moderno, spaziando tra le composizioni di Ney Rosauro, Evelyn Glennie, Maurice Ravel, Paul Creston, Kevin Volans e Michael Hurel.

La rassegna proseguirà venerdì 12 giugno, sempre alle ore 20.00, focalizzandosi sul profondo dialogo tra gli archi e il pianoforte. L’apertura della serata celebrerà la collaborazione con il Conservatorio di Fermo grazie al duo composto dalla violinista Alice Di Monte e dal pianista Samuele Orazi, che si confronteranno con l’intensità espressiva delle musiche di César Franck ed Edvard Grieg.

L’evento si chiuderà ufficialmente con l’ensemble “Musica per cinque”, frutto della sinergia con il Conservatorio di Bari. I violinisti Ludovica Aurelia Fanelli e Francesco Paolo D’Alessandro, insieme al violista Francesco Riccardi, al violoncellista Roberto Chiapperino e al pianista Giulio Mareschi, daranno vita a un’intensa esecuzione dedicata ai capolavori cameristici di Robert Schumann e Johannes Brahms.

La manifestazione è realizzata con la preziosa collaborazione dell’Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero dell’Arcidiocesi di Matera-Irsina e gode del sostegno del Ministero della Cultura, della Regione Basilicata, del Comune e della Provincia di Matera.