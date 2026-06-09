Fiamme a ridosso dei binari a Potenza

Un incendio di vaste proporzioni si è sviluppato, nelle prime ore del pomeriggio, intorno alle 14,30, a Potenza, a ridosso della tratta ferroviaria delle Ferrovie appulo lucane che dal capoluogo lucano arriva ad Avigliano. La circolazione ferroviaria è interrotta da circa un’ora.

Le fiamme hanno coinvolto un tratto di circa 200 metri, a poca distanza dal deposito Fal del Gallitello; la densa coltre di fumo ha coinvolto i palazzi che insistono sulla zona di via Vaccaro, costringendo buona parte degli inquilini a scendere in strada.

L’immediato intervento dei Vigili del Fuoco e della Protezione Civile – per i quali si è resa necessaria oltre un’ora e mezza di lavoro – ha evitato il propagarsi delle fiamme, sulle cui cause ancora sono in corso delle verifiche. Non è stato necessario l’intervento del 118 giunto sul posto.