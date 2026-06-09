Basilicata protagonista sui media europei: tra cicloturismo, paesaggi e turismo esperienziale due educational tour internazionali

La Basilicata si prepara a conquistare l’attenzione della stampa specializzata nazionale e internazionale grazie a due educational tour promossi dall’Agenzia di Promozione Territoriale, in programma nel mese di giugno.

Le iniziative puntano a valorizzare il territorio attraverso il turismo lento, l’outdoor e il racconto delle sue eccellenze culturali e naturalistiche.

Il primo viaggio stampa ha preso il via l’8 giugno con la partecipazione di Pinar e Paolo Pinzuti di Bikeitalia, punto di riferimento per il settore della mobilità ciclistica e partner della Fiera del Cicloturismo.

I due giornalisti stanno percorrendo un itinerario di circa 150 chilometri che collega Potenza a Maratea, attraversando alcuni dei paesaggi più rappresentativi della regione lungo il tracciato dell’Anello dei Parchi Lucani e della Ciclovia Meridiana.

Il percorso si sviluppa attraverso l’Appennino lucano, toccando località come Sasso di Castalda, Marsico Nuovo, Paterno e Tramutola fino a raggiungere il Lago del Pertusillo, suggestiva area lacustre immersa nella Val d’Agri, scelta come prima tappa del viaggio.

Nelle giornate successive il tour prosegue lungo la pista ciclopedonale ricavata dall’ex tracciato ferroviario della Calabro Lucana, con soste al Lago Sirino e al Parco Archeologico di Grumentum, tra le più importanti testimonianze della presenza romana nel Sud Italia. L’arrivo è previsto a Maratea, percorrendo un tratto della EuroVelo 7 e attraversando il borgo di Rivello.

Dal 17 al 22 giugno sarà invece la volta della giornalista tedesca Ute Müller dell’agenzia di stampa DPA, impegnata nella realizzazione di un reportage dedicato alle molteplici anime della Basilicata, tra patrimonio storico, tradizioni, ambiente e attività all’aria aperta.

L’itinerario prenderà avvio da Matera con la visita a Casa Noha, ai rioni storici dei Sassi e ad alcune esperienze immersive dedicate alla cultura locale, tra cui un percorso cinematografico e un laboratorio artigianale dedicato alla produzione del pane. Successivamente il viaggio raggiungerà Castelmezzano e le Dolomiti Lucane, per poi spostarsi nel Parco Nazionale del Pollino.

Qui il programma prevede un’esperienza dedicata al turismo attivo con escursioni in quota in fuoristrada e attività outdoor nel territorio di Viggianello, tra mountain bike, rafting e trekking. Un racconto che metterà in evidenza il connubio tra natura incontaminata, avventura e autenticità.

La conclusione del press tour è prevista il 22 giugno a Maratea, con la visita del centro storico, della celebre Statua del Redentore e dell’area portuale affacciata sul Mar Tirreno, simbolo dell’incontro tra mare, cultura e paesaggio che caratterizza l’offerta turistica lucana.