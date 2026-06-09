AI MONDIALI CON TOPOLINO Il numero 3681 del settimanale celebra la FIFA World Cup con una storia e una cover a tema

Tutti in campo! In occasione dei Campionati Mondiali di Calcio per Nazioni, Topolino celebra lo sport più amato di sempre con un’inedita storia a fumetti ambientata dietro le quinte della FIFA World Cup 2026™ e con una speciale cover che ne riprende la grafica ufficiale.

Il numero 3681 del settimanale edito da Panini Comics – in edicola, fumetteria e su Panini.it da mercoledì 10 giugno – si apre con il primo episodio di Paperino in: FIFA World Cup, di Marco Nucci (autore del soggetto e della sceneggiatura) e Corrado Mastantuono (autore dei disegni).

La storia, che proseguirà con altri quattro episodi nelle settimane successive, è introdotta da una splendida cover a tema World Cup realizzata da Andrea Freccero, che raffigura Paperino e Zio Paperone in vesti calcistiche, accanto alla tanto ambita Coppa del Mondo FIFA.

Panini Comics inoltre ripropone Paperino ai Mondiali – il capolavoro calcistico di Romano Scarpa – in un nuovo volume della collana Topolino Gold.

Un apprezzatissimo cult a fumetti, che parte dalle origini del calcio per approdare a Paperopoli, intrecciando tre sottotrame che vedono la famiglia dei Paperi alle prese volti vecchi e nuovi.

Un numero davvero da non perdere, dunque, ricco di avventura, giochi e approfondimenti, tutti dedicati al calcio. L’appuntamento con Topolino è, come sempre, ogni mercoledì in edicola, fumetteria e su Panini.it.