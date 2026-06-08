Straordinario avvistamento nel Canale di Sicilia: subacquei incontrano uno squalo bianco durante una missione ambientale

Un incontro raro e sorprendente ha segnato una recente operazione di tutela ambientale nelle acque del Canale di Sicilia. Un gruppo di volontari impegnati nella pulizia dei fondali marini ha avvistato un esemplare di squalo bianco, una delle specie più elusive e minacciate presenti nel Mediterraneo.

L’episodio si è verificato mentre i subacquei erano impegnati nella rimozione di reti e attrezzature da pesca abbandonate rimaste impigliate a un relitto sommerso.

Nel corso delle attività, il grande predatore è apparso improvvisamente nelle vicinanze del gruppo, attirando immediatamente l’attenzione degli operatori.

A documentare la scena è stato il subacqueo Derk Remmers, che è riuscito a filmare l’animale nonostante la forte emozione del momento. Raccontando l’esperienza ai media internazionali, ha spiegato di aver avuto difficoltà ad azionare la telecamera a causa dell’adrenalina.

Lo squalo, ha riferito, ha mantenuto un comportamento tranquillo, avvicinandosi più volte ai sub per poi allontanarsi nelle acque profonde.

Secondo gli esperti che hanno analizzato le immagini, potrebbe trattarsi di un esemplare maschio adulto.

La presenza dello squalo in quest’area del Mediterraneo viene considerata particolarmente significativa dal punto di vista scientifico e conservazionistico, poiché la specie è oggi sempre più rara e sottoposta a numerose minacce ambientali.

Gli specialisti sottolineano inoltre che l’avvistamento è avvenuto lontano dalle coste, in una zona offshore, e non costituisce alcun motivo di allarme per i bagnanti o per le attività turistiche.

A confermare l’eccezionalità dell’evento è stato anche il subacqueo Pascal van Erp, che ha evidenziato come potrebbe trattarsi del primo incontro documentato da subacquei con uno squalo bianco nelle acque del Mediterraneo.

Un episodio che rappresenta non solo una scoperta di grande interesse, ma anche un segnale incoraggiante per la salvaguardia della biodiversità marina.