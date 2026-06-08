Maxi incendio in un’azienda di materie plastiche: evacuate attività e una scuola tra Vicopisano e Cascina

Un vasto incendio è divampato nella mattinata di oggi all’interno di un capannone industriale adibito alla lavorazione di materiali plastici a Vicopisano, in provincia di Pisa. Il rogo si è sviluppato in via Masaccio e ha richiesto un imponente intervento dei soccorritori.

L’allarme è scattato intorno alle 9.20, quando sul posto sono confluite diverse squadre dei vigili del fuoco, impegnate nelle operazioni di spegnimento e contenimento delle fiamme. Presenti anche gli operatori del 118, mentre resta ancora da chiarire se vi siano persone coinvolte nell’incidente.

A scopo precauzionale è stata disposta l’evacuazione dei lavoratori delle aziende situate nelle immediate vicinanze dell’area interessata dall’incendio, nella zona industriale compresa tra Vicopisano e Cascina. In via preventiva è stato inoltre sgomberato un istituto scolastico.

Le amministrazioni comunali di Vicopisano e Cascina hanno invitato i residenti a mantenere chiuse porte e finestre per limitare l’eventuale esposizione ai fumi prodotti dalla combustione.

Particolarmente impressionante la colonna di fumo nero che si è sollevata dal capannone e che risulta visibile a decine di chilometri di distanza. La nube ha raggiunto anche il centro di Pisa, suscitando preoccupazione tra i cittadini.

Al momento sono operative due squadre antincendio supportate da quattro mezzi specializzati e due autobotti. Ulteriori rinforzi, sia di personale sia di attrezzature, sono stati inviati dai comandi provinciali di Lucca, Pistoia e Livorno per fronteggiare l’emergenza e accelerare le operazioni di spegnimento.

Le cause del rogo sono ancora in fase di accertamento.