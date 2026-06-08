Leone XIV al Parlamento spagnolo: dignità umana, dialogo e solidarietà al centro del bene comune

Nel suo storico intervento davanti alle Cortes Generales, Leone XIV ha rivolto un forte appello ai rappresentanti politici affinché l’azione pubblica sia orientata alla salvaguardia della persona, alla coesione sociale e alla costruzione di un ordine internazionale fondato sulla cooperazione e sul rispetto reciproco.

Per la prima volta un Vescovo di Roma ha preso la parola nell’aula del Congresso dei Deputati, cuore della vita democratica spagnola. Accolto dalle più alte cariche dello Stato e da centinaia di parlamentari, il Papa ha spiegato di intervenire non per entrare nel confronto politico, ma per offrire una riflessione sul valore della persona e sulla responsabilità delle istituzioni nel promuovere il bene comune.

Le radici culturali e morali della Spagna

Nel suo discorso, Leone XIV ha richiamato il patrimonio storico e intellettuale della Spagna, ricordando il contributo che il Paese ha dato allo sviluppo del pensiero giuridico e della riflessione etica europea. Dalla tradizione umanistica alla Scuola di Salamanca, il Pontefice ha evidenziato l’importanza di una visione che riconosca ogni individuo come titolare di diritti e doveri, ponendo al centro la dignità della persona.

La pace passa dal confronto e non dalla forza

Ampio spazio è stato dedicato alla situazione internazionale. Il Papa ha definito la pace un’esigenza morale prima ancora che politica, sottolineando che i conflitti rappresentano il fallimento della capacità di dialogare. Secondo Leone XIV, la sicurezza autentica non nasce dall’accumulo di armamenti ma dalla giustizia, dal rispetto delle norme internazionali e dalla ricerca paziente di accordi condivisi.

Ha inoltre espresso preoccupazione per la crescente corsa agli armamenti e per l’impiego delle nuove tecnologie in ambito militare, chiedendo che l’innovazione, inclusa l’intelligenza artificiale, resti sempre sotto il controllo della responsabilità umana e di rigorosi criteri etici.

Tutela della vita e sostegno alle famiglie

Il Pontefice ha poi affrontato le questioni legate alla protezione dell’esistenza umana, affermando che una comunità realmente civile si misura dalla capacità di accompagnare e sostenere le persone più vulnerabili. Bambini, anziani, malati e soggetti fragili devono essere considerati una priorità nell’azione pubblica.

In tale prospettiva, Leone XIV ha ribadito l’importanza della famiglia come primo luogo di educazione, solidarietà e crescita personale. Ha inoltre richiamato il diritto dei genitori a partecipare in modo determinante alle scelte formative dei propri figli, nel rispetto delle proprie convinzioni culturali e spirituali.

Migrazioni: servono percorsi sicuri e integrazione

Un altro passaggio centrale ha riguardato i fenomeni migratori. Il Papa ha invitato a superare approcci esclusivamente economici o statistici, ricordando che dietro ogni spostamento vi sono persone costrette a lasciare la propria terra per guerre, povertà, instabilità o emergenze ambientali.

Secondo Leone XIV, la risposta deve combinare accoglienza, protezione e inclusione, contrastando al tempo stesso il traffico di esseri umani e le reti criminali che sfruttano la disperazione dei migranti. Nessun Paese, ha osservato, può affrontare da solo una sfida di tale portata: occorre una collaborazione internazionale fondata sulla responsabilità condivisa.

Un linguaggio capace di unire

Rivolgendosi direttamente ai rappresentanti politici, il Pontefice ha invitato a ridurre il livello dello scontro verbale e delle contrapposizioni ideologiche. Le parole, ha ricordato, possono favorire l’incontro oppure alimentare divisioni e rancori.

Per questo ha esortato a promuovere una cultura del confronto rispettoso, nella quale il dissenso non si trasformi in delegittimazione dell’avversario e il pluralismo sia vissuto come una ricchezza per la democrazia.

Libertà religiosa e autonomia delle coscienze

Nel corso dell’intervento, Leone XIV ha inoltre richiamato il valore della libertà di pensiero, di coscienza e di culto, considerandola una delle basi essenziali di una società aperta. Ha sottolineato che la dimensione religiosa non deve essere esclusa dalla vita pubblica e ha ribadito la necessità di garantire adeguate tutele giuridiche per il segreto sacramentale della confessione.

Attenzione ai più deboli

In conclusione, il Papa ha ricordato che la qualità di una legislazione non dipende soltanto dalla correttezza formale delle procedure, ma dalla sua capacità di promuovere giustizia, inclusione e rispetto della persona.

L’augurio finale rivolto alla Spagna è stato quello di continuare a essere un luogo di dialogo, solidarietà e speranza, capace di coniugare memoria delle proprie radici e apertura alle sfide del futuro.