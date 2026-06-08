La Direzione Strategica dell’ASM e l’Assessore Latronico esprimono il più profondo cordoglio per la scomparsa del dottor Dino D’Alessandro

Professionista di elevato spessore umano e scientifico, il dottor D’Alessandro ha dedicato la propria vita alla cura dei pazienti e alla crescita della sanità del territorio.

Per diversi anni è stato Primario di Cardiologia e UTIC dell’Ospedale di Policoro, dove ha istituito l’Unità Coronarica, assumendone per lungo tempo la direzione responsabile.

Ha inoltre ricoperto l’incarico di Direttore del Dipartimento Emergenza-Urgenza della ex ASL n. 5 di Montalbano Ionico, contribuendo in maniera determinante allo sviluppo e al potenziamento dei servizi assistenziali.

La sua competenza professionale, il suo impegno e il suo senso delle istituzioni lasciano un segno indelebile nella storia della sanità materana e nel ricordo di quanti hanno avuto il privilegio di collaborare con lui.

«Con la scomparsa del dottor Dino D’Alessandro, la Basilicata perde un grande professionista.

Esempio tangibile di una vita spesa al servizio della comunità e del diritto alla salute, ha vissuto la professione medica con alto senso delle istituzioni e profonda umanità, legando indissolubilmente il suo nome alla crescita dei servizi cardiologici e di emergenza nel Materano.

Esprimo profondo cordoglio e vicinanza alla sua famiglia e a tutti i colleghi che ne piangono la perdita» – dichiara l’Assessore regionale alla Salute, Cosimo Latronico.

Alla famiglia e ai suoi cari giungano le più sentite condoglianze e la sincera vicinanza della Direzione Strategica e di tutta l’Azienda Sanitaria Locale di Matera.