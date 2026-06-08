La Basilicata onora Rocco Petrone

Dalla Basilicata ai bottoni della Nasa. Rocco Petrone, originario di Sasso di Castalda, è entrato nella Storia per essere stato il direttore del lancio dell’Apollo 11 nel 1969, la missione spaziale che portò l’uomo sulla Luna.

Nel centenario della nascita, la Regione Basilicata ha voluto onorare la figura di Rocco Petrone con numerosi eventi, alcuni di respiro internazionale.

Le celebrazioni, iniziate a marzo, si concluderanno con una due giorni, organizzata in collaborazione con il Cluster Aerospazio (TeRN), in programma a Potenza il 14 e il 15 giugno prossimi.

Una mostra, un cortometraggio e una conferenza nazionale saranno il clou della manifestazione, che, a partire dal racconto dell’avventura straordinaria del figlio di emigrati, si focalizzerà sull’evoluzione della Space Economy e sulle prospettive del settore per la Basilicata.