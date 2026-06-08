Cede il pavimento di un casolare abbandonato: 13enne precipita e finisce in ospedale

Momenti di paura nel pomeriggio a Cadelbosco di Sopra, in provincia di Reggio Emilia, dove un ragazzo di 13 anni è rimasto ferito dopo essere precipitato all’interno di un casolare abbandonato.

Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto, un gruppo di giovani si era introdotto nello stabile per trascorrere del tempo e giocare. Durante la permanenza nell’edificio, una porzione del pavimento in legno ha improvvisamente ceduto sotto il peso dei ragazzi, facendo precipitare il tredicenne al piano inferiore.

L’impatto gli ha provocato diverse lesioni, facendo scattare immediatamente l’allarme. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che dopo le prime cure hanno disposto il trasferimento urgente del giovane all’ospedale di Parma.

Fortunatamente, secondo le prime valutazioni dei medici, il ragazzo non sarebbe in pericolo di vita, anche se le sue condizioni sono costantemente monitorate dal personale sanitario.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i carabinieri della stazione locale, che hanno avviato gli accertamenti necessari per chiarire la dinamica dei fatti e verificare eventuali responsabilità legate alla custodia e allo stato di conservazione dell’immobile dismesso.

Al termine delle verifiche, l’area è stata messa in sicurezza per evitare ulteriori accessi e scongiurare il rischio di nuovi incidenti.