Campagna antincendio, Assessore Pepe: responsabilità collettiva

L’Assessore alle Infrastrutture e Mobilità della Regione Basilicata, Avv. Pasquale Pepe, esprime apprezzamento per l’iniziativa promossa dall’Ufficio regionale di Protezione Civile in occasione della presentazione del Piano Annuale Antincendio Boschivo (PAA) 2026, definendola “un momento fondamentale di programmazione, coordinamento e condivisione operativa per l’intero sistema regionale di tutela del territorio”.

Il Piano, che sarà presentato il 12 giugno presso la Casa del Volontariato (CSV) di Potenza, rappresenta lo strumento strategico attraverso cui la Regione Basilicata organizza e coordina le attività di previsione, prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi per la stagione estiva.

«La prevenzione degli incendi boschivi – dichiara l’Assessore Pepe – non è soltanto un obiettivo operativo, ma una responsabilità collettiva che coinvolge istituzioni, strutture tecniche, volontariato e cittadini. Il Piano Annuale Antincendio 2026 costituisce il riferimento essenziale per garantire interventi tempestivi, efficaci e coordinati su tutto il territorio regionale».

Una delle principali novità dell’edizione 2026 riguarda l’anticipazione dell’operatività del Piano: per la prima volta, infatti, il dispositivo regionale antincendio sarà pienamente attivo già a partire dal 15 giugno, consentendo una risposta ancora più tempestiva e organizzata rispetto alle esigenze di prevenzione e contrasto del rischio incendi.

Il documento definisce in modo puntuale l’assetto organizzativo del sistema antincendio boschivo regionale, indicando procedure operative, modalità di coordinamento tra enti, risorse disponibili e criteri di impiego di personale e mezzi durante l’intera campagna AIB.

Secondo l’Assessore, proprio questo impianto strutturato rafforza la capacità di risposta della Regione, consolidando la collaborazione tra tutti i soggetti coinvolti: Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Carabinieri Forestali, Consorzio di Bonifica, strutture regionali e organizzazioni di volontariato.

Particolare rilievo viene attribuito all’incontro con le Organizzazioni di volontariato previsto al termine della presentazione del Piano, momento operativo di confronto e condivisione finalizzato ad assicurare uniformità di procedure, piena integrazione delle attività e massima efficacia degli interventi sul territorio.

«Il volontariato di protezione civile rappresenta una risorsa insostituibile – prosegue Pepe –. Il confronto diretto con le organizzazioni consente di rafforzare la preparazione sul campo, migliorare il coordinamento e valorizzare il patrimonio di competenze e di esperienza presente nelle nostre comunità».

L’iniziativa dell’Ufficio regionale di Protezione Civile si inserisce in una più ampia strategia della Regione Basilicata orientata alla tutela del patrimonio boschivo, ambientale e territoriale, obiettivi che assumono un valore ancora più rilevante in un contesto segnato dagli effetti dei cambiamenti climatici, che rendono gli incendi sempre più frequenti, estesi e complessi da affrontare.

«Di fronte al rischio incendi – conclude l’Assessore Pepe – il richiamo al senso di responsabilità deve essere totale. Ognuno è chiamato a fare la propria parte, adottando comportamenti corretti e rispettosi dell’ambiente, evitando ogni condotta che possa favorire l’innesco o la propagazione del fuoco.

La tutela del nostro patrimonio naturale non può essere demandata esclusivamente alle istituzioni: è una sfida che riguarda l’intera comunità. Confidiamo nel senso civico dei cittadini, nella collaborazione degli enti e nell’impegno straordinario del volontariato affinché la campagna antincendio 2026 possa svolgersi nelle migliori condizioni possibili, garantendo sicurezza, prevenzione e protezione del territorio regionale».