BBC NEWS I The Travel Show visita la Toscana in occasione dei festeggiamenti per l’ottantesimo compleanno della Vespa italiana

The Travel Show, il programma di viaggi di punta del canale BBC News, porterà i telespettatori in un viaggio mozzafiato attraverso la Toscana per esplorare la tradizione artigianale e industriale che si cela dietro questa destinazione da sogno, e per celebrare lo speciale anniversario di un’icona dello stile italiano: la Vespa.

Il reportage di viaggio, che sarà trasmesso sabato 13 giugno sul canale BBC News, vedrà il presentatore Qasa Alom festeggiare l’ottantesimo compleanno della Vespa mettendosi in viaggio con la sua schiera di appassionati, partendo proprio dalla fabbrica che costruì il primo modello nel 1946.

Qasa, conduttore pluripremiato che ha lavorato a programmi televisivi e radiofonici della BBC, incontrerà anche i cavatori che estraggono il pregiato marmo bianco del paese a Carrara e i butteri toscani che custodiscono tradizioni risalenti a 2.000 anni fa.

A Pisa, Qasa inizia la sua avventura in Piazza dei Miracoli per ammirare lo splendido Duomo e la celebre Torre pendente, prima di dirigersi a circa 16 chilometri a est verso la cittadina di Pontedera, la culla dello scooter più famoso del mondo.

Da lì incontriamo appassionati provenienti da tutta Italia che si uniscono al Vespa Club di Pontedera per un percorso di 40 km attraverso una campagna che lascia senza fiato. Scopriremo inoltre di più sulle origini della Vespa, diventata sinonimo di stile e fascino, ma nata dalle macerie della Seconda Guerra Mondiale quando il costruttore di aerei Enrico Piaggio promosse il suo nuovo mezzo di trasporto come semplice, economico e divertente.

Viaggiando verso nord fino alla città di Carrara, che sorge all’ombra delle Alpi Apuane, scopriamo una parte ben più antica del patrimonio industriale della regione. Qasa incontra i cavatori che lavorano sulle montagne, dalle quali si estrae il pregiato marmo bianco fin dai tempi dell’Impero Romano, e osserva da vicino come viene estratta questa preziosa materia prima.

Per l’ultima tappa del suo viaggio, Qasa si sposta nell’estremo sud della regione, tra le pianure della Maremma, dove si pratica l’allevamento del bestiame fin dall’epoca etrusca. Incontra i butteri toscani che gestiscono un’azienda agricola di 4.000 ettari con vacche maremmane di razza rara, offrendo a Qasa l’opportunità di salire in sella e dare una mano a radunare il bestiame in prima persona.

Qasa ha commentato: “La Toscana è davvero speciale per la varietà e la qualità che offre. Ogni borgo che abbiamo attraversato durante il nostro giro in Vespa sembrava uscito da una cartolina: le colline ondulate, gli ulivi e i cipressi, i colori e l’architettura sono meravigliosi.

Inoltre, c’è una reale profondità nelle persone e nel paesaggio. Inizialmente molti si lasceranno sedurre dal lusso, ma ciò che resterà impresso è la tradizione.

Il marmo di Carrara è un perfetto esempio di qualcosa di inconfondibilmente sfarzoso che proviene, tuttavia, dalla cultura operaia della gente della Toscana.

La mia avventura toscana è ricca di cose da scoprire, gioia, e, soprattutto, divertimento! Abbiamo mostrato tre località incredibili dove mi sono rimboccato le maniche e mi sono dato da fare insieme ai toscani per scoprire davvero la vera essenza di questo luogo.”

La puntata di The Travel Show intitolata Tuscany: Beyond La Dolce Vita (Toscana: Oltre la Dolce Vita) andrà in onda sul canale BBC News sabato 13 giugno alle 6:30 e alle 21:30 e domenica 14 giugno alle 8:30 e alle 14:30.