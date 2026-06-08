Ballottaggi, Meloni: “Il centrodestra continua a dimostrare compattezza e presenza sul territorio”

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha commentato sui propri canali social l’esito dei ballottaggi amministrativi, rivolgendo un messaggio di congratulazioni ai candidati che hanno conquistato la guida dei rispettivi comuni.

“Rivolgo i miei migliori auguri ai nuovi sindaci eletti, indipendentemente dall’appartenenza politica, con l’auspicio che possano svolgere al meglio il loro incarico al servizio delle comunità locali”, ha dichiarato la premier.

Nel suo intervento, Meloni ha inoltre evidenziato i risultati ottenuti dalla coalizione di centrodestra nelle amministrative, sottolineando come il voto abbia confermato la capacità dell’alleanza di mantenere un forte legame con gli elettori e una presenza consolidata nei diversi territori del Paese.

Secondo la leader di Fratelli d’Italia, l’esito delle urne rappresenta un segnale di fiducia nei confronti dell’azione politica portata avanti dal centrodestra, che continua a mostrarsi unito e competitivo nelle principali sfide elettorali.

La presidente del Consiglio ha infine ribadito la volontà di proseguire il lavoro intrapreso, richiamando i valori della responsabilità amministrativa e dell’impegno concreto nei confronti dei cittadini.