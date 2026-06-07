“Vita! Il Concerto”, al Circo Massimo una serata di musica e solidarietà contro le dipendenze

ROMA – Una grande serata di musica, spettacolo e impegno sociale per sensibilizzare il pubblico sul tema delle dipendenze e promuovere la cultura della prevenzione. È questo lo spirito di “Vita! Il Concerto”, evento benefico in programma il prossimo 22 giugno al Circo Massimo di Roma in occasione della Giornata Mondiale contro la Droga e le Dipendenze.

Per la prima edizione della manifestazione saliranno sul palco alcuni tra i più importanti protagonisti della musica italiana: Andrea Bocelli, Annalisa, Gianni Morandi, Biagio Antonacci, Emma, Antonello Venditti, Alessandra Amoroso, Gigi D’Alessio, Riccardo Cocciante e Il Volo. Gli artisti saranno accompagnati dalla Nuova Orchestra Sinfonietta diretta dal maestro Leonardo De Amicis.

La conduzione della serata sarà affidata alla giornalista Giorgia Cardinaletti e al cantante Nek, mentre tra gli ospiti speciali figurano Lorella Cuccarini e Raoul Bova.

L’iniziativa punta a coniugare spettacolo, divulgazione e solidarietà, coinvolgendo non solo il mondo della musica ma anche quello della scienza, della ricerca e dell’imprenditoria. Tra gli interventi annunciati spiccano quelli dei Premi Nobel per la Medicina Thomas Sudhof e Gregg Semenza, che porteranno il proprio contributo sui temi della salute, della prevenzione e della longevità.

«La vera sfida per una vita lunga e soddisfacente non consiste soltanto nel mantenersi in salute, ma anche nel continuare a coltivare passioni, obiettivi e motivazioni», ha sottolineato Thomas Sudhof.

Lo slogan scelto per l’evento, “Believe in yourself, in a life full of health”, racchiude il messaggio rivolto sia ai giovani sia agli adulti: promuovere stili di vita sani, contrastare il disagio giovanile e incoraggiare la fiducia nelle proprie capacità.

Secondo gli organizzatori, il concerto vuole lanciare un segnale positivo alle nuove generazioni, invitandole a scegliere percorsi di crescita lontani dalle dipendenze, ma anche sensibilizzare gli adulti sull’importanza della prevenzione e dell’invecchiamento in salute.

L’iniziativa è promossa dalle principali istituzioni del settore musicale italiano – AssoConcerti, Fimi e Siae – in collaborazione con la Fondazione Garda Valley e con il patrocinio del Ministero della Cultura e del Ministero del Turismo. La produzione televisiva è curata dalla Direzione Intrattenimento Prime Time Rai insieme a Friends Tv.

L’intero ricavato della manifestazione, al netto delle imposte e dei diritti previsti, sarà destinato alla Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS per sostenere progetti di ricerca scientifica e attività assistenziali.

Il titolo dell’evento prende ispirazione dalla celebre canzone “Vita”, resa immortale dall’interpretazione di Lucio Dalla e Gianni Morandi, e intende trasformare la musica in uno strumento di partecipazione e condivisione attorno a valori universali come la salute, la speranza e la responsabilità verso il futuro.

I biglietti sono già disponibili attraverso il circuito TicketOne e presso i consueti punti vendita autorizzati. Per scelta degli organizzatori non sono previsti ingressi omaggio, così da massimizzare il contributo destinato alle finalità benefiche dell’iniziativa.