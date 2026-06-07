Rotary Distretto 2120, a Matera il 31° Congresso: bilancio dell’anno e nuove sfide per le comunità

MATERA – Si è tenuto questa mattina, presso il centro congressi dell’UnaHotels MH di Borgo Venusio, il 31° Congresso del Distretto Rotary 2120 di Puglia e Basilicata, appuntamento che ha riunito rappresentanti istituzionali, dirigenti rotariani e soci provenienti dalle due regioni.

Al centro dell’iniziativa il tema “Il Rotary al servizio delle comunità”, scelto per evidenziare il ruolo dell’organizzazione nel promuovere solidarietà, inclusione sociale e sviluppo dei territori.

Un messaggio che richiama i principi fondanti del Rotary e guarda alle sfide future legate alla costruzione di una società più equa, pacifica e attenta ai bisogni delle persone.

Nel corso dell’assise distrettuale, il Governatore Antonio Braia ha tracciato il consuntivo dell’anno rotariano ormai prossimo alla conclusione, illustrando risultati, attività e prospettive per il futuro.

«Questo appuntamento rappresenta uno dei momenti più significativi della vita associativa – ha dichiarato Braia – perché racchiude l’essenza dell’essere rotariani: condividere esperienze, lavorare insieme e generare un impatto concreto nelle comunità, vicine e lontane.

È l’occasione per raccontare progetti, storie e percorsi di servizio che testimoniano il valore dell’impegno svolto dai soci di Puglia e Basilicata».

Tra gli ospiti istituzionali è intervenuto Pietro Belli, Past Governor del Distretto 2071 Toscana e rappresentante del Presidente Internazionale Francesco Arezzo.

Presente anche Maurizio Mantovani, presidente della Fondazione Rotary Italia, che ha evidenziato il significativo contributo offerto dal Distretto 2120 alle attività della Rotary Foundation, sottolineando la generosità e la partecipazione dei soci.

Particolare attenzione è stata dedicata al lavoro dei 62 Rotary Club del territorio distrettuale. I presidenti dei club hanno animato una tavola rotonda durante la quale sono stati illustrati i principali service realizzati, le iniziative sviluppate a favore delle comunità e gli obiettivi raggiunti nel corso dell’anno.

Tra i momenti più significativi della giornata anche la presentazione del progetto sociale “La Stanza Lilla”, illustrato da Lucia Fiorentino, e gli approfondimenti dedicati al coinvolgimento delle nuove generazioni attraverso le attività di Rotaract e Interact.

La sessione pomeridiana è stata dedicata al riconoscimento delle attività di servizio più rilevanti e all’acclamazione del Governatore Designato Francesco Mariano Mariano.

A conclusione del congresso si è svolta la tradizionale cerimonia del Passaggio del Collare, simbolo della continuità istituzionale e del passaggio di consegne tra il Governatore uscente e il Governatore eletto Antonio Livio Tarentini.

L’evento ha inoltre rappresentato l’occasione per ribadire il significato del motto “We Are One”, che ha accompagnato l’intero anno di servizio di Antonio Braia e che si è tradotto in numerosi progetti e interventi a favore delle comunità locali.

«È stato un anno di crescita collettiva – ha affermato Braia nelle conclusioni –. Quando agiamo uniti diventiamo una forza capace di trasformare i valori in azioni concrete.

Solo lavorando insieme possiamo realizzare iniziative durature e generare benefici reali per le persone e per il territorio. Questo è lo spirito che il Rotary continua a promuovere e a chiedere ai suoi soci».