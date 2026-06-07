Leone XIV a Madrid per il Corpus Domini: “La fede non sia un rifugio privato, ma una forza che genera speranza”

MADRID – Un appello a vivere una fede autentica, capace di tradursi in solidarietà, attenzione verso gli ultimi e impegno concreto per il bene comune. È il messaggio lanciato da Papa Leone XIV durante la celebrazione della Santa Messa per il Corpus Domini in Plaza de Cibeles, nel cuore di Madrid, davanti a oltre un milione e duecentomila fedeli provenienti da tutta la Spagna e da numerosi Paesi europei.

La storica piazza della capitale spagnola, solitamente teatro di grandi eventi sportivi e celebrazioni popolari, si è trasformata per un giorno in un immenso luogo di preghiera e raccoglimento. Migliaia di pellegrini hanno partecipato alla celebrazione eucaristica presieduta dal Pontefice, culminata nella tradizionale processione del Corpus Domini lungo le principali vie del centro cittadino.

Prima della Messa, Leone XIV è stato accolto dai sovrani di Spagna, re Felipe VI e la regina Letizia, presso il Palacio de Cibeles, dove ha ricevuto simbolicamente la Chiave d’Oro della città dal sindaco di Madrid.

Nel corso dell’omelia, il Santo Padre ha ricordato il profondo significato della solennità del Corpus Domini per la tradizione religiosa spagnola, sottolineando come questa ricorrenza rappresenti un ritorno alle radici della fede e un’occasione per rinnovare il rapporto con Dio e con il prossimo.

Il Pontefice ha evidenziato come le processioni eucaristiche abbiano contribuito nei secoli a plasmare la cultura, l’arte e la spiritualità del Paese, precisando però che tali manifestazioni non possono essere ridotte a semplici tradizioni popolari o a espressioni folkloristiche.

«Cristo che percorre le nostre strade è lo stesso che si identifica con i poveri, i malati, gli emarginati e quanti vivono situazioni di sofferenza», ha affermato Leone XIV. «La celebrazione dell’Eucaristia ci invita a uscire dall’individualismo, dall’indifferenza e da una religiosità vissuta esclusivamente nella sfera privata, per aprirci all’incontro con gli altri e alla costruzione di una società più giusta».

Un passaggio particolarmente significativo dell’omelia ha riguardato il rapporto tra fede e carità. Il Papa ha ricordato che nessuno può professare il proprio amore per Dio senza riconoscere la dignità del fratello, ribadendo che la testimonianza cristiana si esprime attraverso gesti concreti di accoglienza, condivisione e servizio.

Guardando alle sfide del presente, Leone XIV ha invitato la Chiesa e la società spagnola a diventare strumenti di speranza e di rinnovamento. «L’Eucaristia non ci chiude in una devozione individuale – ha spiegato – ma ci spinge a essere presenti nelle realtà quotidiane, accanto alle famiglie, ai giovani, ai poveri e a quanti hanno perso fiducia nel futuro».

Il Pontefice ha quindi rivolto una consegna ideale alla Spagna contemporanea: custodire la propria tradizione religiosa non come una semplice eredità del passato, ma come una risorsa viva e attuale capace di ispirare il presente.

«La fede non deve diventare un museo da conservare – ha sottolineato – ma una scuola che insegna il rispetto, la gratuità dell’amore e l’impegno per il bene comune. Una scuola che forma persone capaci di riconoscere la presenza di Dio nella storia e di rispondere con responsabilità alle sfide del nostro tempo».

Nel corso della celebrazione, Leone XIV ha inoltre richiamato la figura di San Manuel González, noto per la sua profonda devozione eucaristica, ricordando come la presenza di Cristo si manifesti spesso nel silenzio e nella fedeltà quotidiana più che negli eventi straordinari.

L’imponente organizzazione dell’evento ha coinvolto migliaia di volontari, sacerdoti e operatori pastorali. Oltre 400 coristi hanno animato la liturgia, mentre numerosi maxischermi sono stati installati nelle aree circostanti per consentire ai fedeli di seguire la celebrazione.

Al termine della Santa Messa, la solenne processione eucaristica ha attraversato le principali arterie del centro di Madrid tra momenti di raccoglimento, preghiera e partecipazione popolare. Un’immagine che, nelle parole del Papa, rappresenta una Chiesa chiamata a camminare accanto alle persone, portando nel mondo un messaggio di fraternità, speranza e pace.