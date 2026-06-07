Incendio nell’ex stabilimento Oasi di Ostia, indagini sulle cause del rogo

OSTIA – Momenti di apprensione nel pomeriggio di oggi a Ostia, dove un incendio si è sviluppato all’interno dell’ex stabilimento Oasi, struttura attualmente inutilizzata situata in via Amerigo Vespucci.

Sul posto sono intervenute tempestivamente le squadre dei vigili del fuoco, impegnate nelle operazioni di contenimento e spegnimento delle fiamme. Durante le verifiche effettuate all’interno dell’edificio, il personale ha rinvenuto alcuni giornali in combustione posizionati sopra dei materassi.

Un elemento che potrebbe indirizzare gli accertamenti verso un’origine non accidentale dell’incendio, anche se al momento nessuna ipotesi viene esclusa. Saranno le indagini delle forze dell’ordine a chiarire la dinamica dell’accaduto e ad accertare eventuali responsabilità.

Fortunatamente non si registrano persone ferite o intossicate. Sul luogo dell’intervento sono giunti anche gli operatori del servizio sanitario 118, presenti a scopo precauzionale durante le operazioni di soccorso.

L’area è stata messa in sicurezza mentre proseguono gli accertamenti per stabilire con esattezza le cause che hanno provocato il rogo.