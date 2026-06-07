Il Prefetto di Matera incontra i neo sindaci: “Fare squadra per il bene delle comunità”
Il Prefetto di Matera, Maria Carolina Ippolito, ha incontrato questa mattina, presso il Palazzo del Governo, i sindaci dei Comuni di Accettura, Craco, Grottole, Salandra, San Giorgio Lucano e Tursi, eletti nelle recenti consultazioni amministrative dello scorso maggio.
Nel corso dell’incontro, il Prefetto ha espresso ai neo primi cittadini le proprie congratulazioni per l’incarico ricevuto, confermando la piena disponibilità della Prefettura a collaborare nell’affrontare le principali problematiche del territorio e le esigenze delle comunità locali.
“Lavorare insieme, fare rete ed essere squadra – ha dichiarato il Prefetto – rappresenta uno dei modi più concreti per dare attuazione al principio di leale collaborazione tra i diversi livelli di governo e garantire i diritti fondamentali dei cittadini”.