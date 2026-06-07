Arte e sicurezza, incontro con i giovani

La Direzione Generale del Dipartimento Infrastrutture e Mobilità della Regione Basilicata ha partecipato alla Giornata dell’Arte Studentesca, al Parco di Montereale a Potenza.

È un appuntamento che coinvolge gli studenti lucani con focus dedicato su creatività, cultura e partecipazione giovanile.

Per l’occasione, il Dipartimento è stato presente con uno spazio dedicato ai progetti CReMSS – Centro Regionale di Monitoraggio della Sicurezza Stradale – e LUDICA, iniziative attraverso le quali la Regione Basilicata promuove la cultura della sicurezza stradale, la prevenzione dei comportamenti a rischio e la diffusione di stili di vita responsabili tra le nuove generazioni.

Nel corso della manifestazione, studenti e visitatori hanno potuto conoscere le attività sviluppate nell’ambito dei due progetti, confrontarsi con gli operatori coinvolti e approfondire le azioni messe in campo dalla Regione per rafforzare la sicurezza sulle strade, favorire una maggiore consapevolezza dei rischi legati alla guida e incentivare comportamenti corretti e responsabili.

“Partecipare a momenti di aggregazione e confronto come la Giornata dell’Arte Studentesca significa avvicinare le istituzioni ai giovani nei luoghi in cui vivono, studiano e costruiscono relazioni.

Attraverso i progetti CReMSS e LUDICA continuiamo a investire nella prevenzione e nella diffusione della cultura della sicurezza stradale, perché educazione, consapevolezza e responsabilità rappresentano strumenti fondamentali per ridurre i rischi e promuovere una mobilità sempre più sicura e sostenibile”, ha dichiarato il vicepresidente e assessore alle Infrastrutture della Regione Basilicata, Pasquale Pepe.

La partecipazione all’evento ha rappresentato un’importante occasione di dialogo con il mondo studentesco, confermando l’impegno della Regione Basilicata nel promuovere percorsi di sensibilizzazione e formazione rivolti alle nuove generazioni, nella convinzione che la diffusione di una solida cultura della prevenzione costituisca un elemento essenziale per la crescita civile e sociale delle comunità.