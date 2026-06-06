Tragedia sulla provinciale: ciclista perde la vita, grave l’amico coinvolto nell’impatto

Drammatico incidente stradale nella notte lungo un’arteria della bassa emiliana, dove un’automobile ha travolto due giovani che stavano percorrendo la strada in bicicletta. Il bilancio è di un morto e un ferito trasportato in ospedale.

L’episodio si è verificato intorno alle 3.30 nei pressi di un autosalone situato lungo la Strada Provinciale 62. Per cause ancora al vaglio degli investigatori, una vettura che procedeva nella stessa direzione dei due ciclisti li ha colpiti violentemente.

Ad avere la peggio è stato un ragazzo di 19 anni, deceduto sul posto a causa delle gravissime lesioni riportate. I soccorritori del servizio di emergenza sanitaria hanno tentato a lungo le manovre di rianimazione, ma ogni sforzo si è rivelato inutile.

Ferito anche il compagno di viaggio, un giovane di 18 anni, che al momento dell’arrivo dei sanitari era vigile e cosciente. Dopo le prime cure sul luogo dell’incidente, è stato trasferito in codice di massima urgenza presso una struttura ospedaliera specializzata.

L’automobile coinvolta era condotta da un uomo di 43 anni. Come previsto in questi casi, le forze dell’ordine intervenute hanno eseguito i rilievi tecnici necessari per chiarire la dinamica del sinistro e regolare la circolazione durante le operazioni di soccorso.

Sia la vettura sia le biciclette sono state poste a disposizione dell’autorità giudiziaria per gli accertamenti del caso. Le indagini proseguono per stabilire con precisione le circostanze che hanno portato al tragico impatto e verificare eventuali responsabilità.