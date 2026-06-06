CRONACA
L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI SENISE SI STRINGE AL DOLORE DEI FAMILIARI DI VITTORIA MARIA ROSA DE DONATO
L’Amministrazione Comunale di Senise esprime profondo cordoglio e commossa vicinanza ai familiari della signora Vittoria Maria Rosa De Donato per la tragica vicenda che ne ha causato la prematura scomparsa.
La triste notizia ha addolorato l’intera comunità senisese, che oggi si stringe con affetto e solidarietà attorno ai suoi cari, condividendone il dolore in questo momento di immensa sofferenza.
Ai familiari giungano le più sentite condoglianze dell’Amministrazione Comunale e di tutta la cittadinanza.