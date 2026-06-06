La scrittrice e blogger campana tra le candidate globali di Playboy x Honey Birdette

La scrittrice e blogger campana racconta il suo percorso, tra le pagine del suo impegno professionale e l’approdo alla selezione globale di Playboy x Honey Birdette.

Il percorso di Teresa Morone è fatto di costanza, curiosità e di una costante voglia di mettersi alla prova. Scrittrice, blogger e figura attiva nel panorama culturale del Sannio e della Campania, Teresa ha saputo costruire la sua identità unendo mondi diversi: dalla passione per la Moda — a cui ha dedicato due libri — all’impegno quotidiano sul territorio.

Un impegno quotidiano

Non c’è solo la scrittura nella vita di Teresa. Il suo tempo è scandito dall’attività di Segretario del Rotaract Club Valle Telesina e dalle dirette radiofoniche su Radio May Day, dove ogni settimana analizza le tradizioni e il costume locale. «Il mio è un impegno costante, fatto di piccoli passi e di una grande dedizione per ciò che faccio», racconta. «Non sono una persona che cerca scorciatoie, mi piace curare ogni dettaglio, che si tratti di un post o di una collaborazione».

La partecipazione al contest globale

Recentemente, Teresa ha intrapreso un’esperienza nuova: la selezione per il contest internazionale indetto da Playboy e Honey Birdette sulla piattaforma Orbiiit. Un’occasione nata quasi per gioco, che oggi lei affronta con l’approccio di chi ha voglia di vedere dove può arrivare, senza perdere di vista la propria realtà.

In parallelo, Teresa sta lavorando a nuovi progetti fotografici e shooting editoriali. «Sono in una fase di evoluzione», spiega. «Sto esplorando nuove forme di espressione attraverso la fotografia. È un lavoro di ricerca che porto avanti giorno per giorno, con molta naturalezza».

Una visione a 360 gradi

Essere un “personaggio” pubblico o aspirante tale comporta il dover gestire aspettative e giudizi. Teresa lo fa con la trasparenza che la contraddistingue, parlando apertamente anche del suo desiderio di vivere pienamente la vita privata, inclusa la ricerca di un amore autentico che sappia sostenere la sua indipendenza.