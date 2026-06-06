Esplosione in una palazzina a San Benedetto del Tronto: una vittima, feriti e una persona ancora dispersa

SAN BENEDETTO DEL TRONTO (Ascoli Piceno) – Proseguono senza sosta le operazioni di soccorso dopo il violento scoppio che all’alba ha interessato un edificio residenziale di due piani in via Colombo. I vigili del fuoco sono impegnati nella ricerca di una donna anziana che risulta ancora dispersa sotto le macerie.

Secondo le prime ricostruzioni, l’esplosione sarebbe stata causata da una fuga di gas proveniente da un impianto domestico. La detonazione ha provocato il parziale collasso della struttura, causando la morte di un uomo e il ferimento di tre persone, trasportate negli ospedali della zona per le cure necessarie.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti numerosi mezzi di emergenza. Oltre ai vigili del fuoco e al personale sanitario del 118, sono presenti rappresentanti delle istituzioni locali, forze dell’ordine e operatori della protezione civile per coordinare le attività di soccorso e mettere in sicurezza l’area.

Le squadre di emergenza lavorano dalle prime ore del mattino con il supporto di unità specializzate nella ricerca tra le macerie, inclusi nuclei cinofili e operatori esperti in interventi su edifici crollati. Durante le operazioni, due residenti di uno stabile confinante sono stati evacuati attraverso mezzi speciali per evitare ulteriori rischi.

I soccorritori sono riusciti a estrarre vivo un giovane rimasto intrappolato tra i detriti, mentre per un’altra persona non c’è stato nulla da fare. Le ricerche della donna dispersa continuano senza interruzioni, nella speranza di individuarla al più presto.

Messaggi di vicinanza e cordoglio sono giunti dalle istituzioni nazionali. Il presidente del Consiglio ha espresso solidarietà ai familiari della vittima, ai feriti e a tutti coloro che sono stati coinvolti nell’incidente, assicurando il costante monitoraggio della situazione e il pieno supporto alle operazioni di soccorso in corso.