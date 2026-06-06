Assessore Latronico: assistenti sociali collante con il territorio

L’assessore regionale alla Salute, Politiche della Persona e Pnrr, Cosimo Latronico, ha partecipato alla giornata formativa promossa a Policoro dall’Ordine regionale degli assistenti sociali della Basilicata che conta 526 iscritti.

L’iniziativa è stata organizzata in occasione della Giornata mondiale del servizio sociale 2026 sul tema ‘Harambee: co-costruire speranza e armonia’.

«L’assessorato alla Sanità e l’Ordine degli assistenti sociali – ha dichiarato l’assessore Cosimo Latronico – collaborano attivamente su progetti come il bando vulnerabilità e l’avviso 4 GOL per dare risposte concrete alle fasce fragili.

Questa sinergia ci permette di promuovere l’innovazione sociale con enti locali, terzo settore e università, e a breve sarà attivata anche una rilevazione dei bisogni sociali emergenti per intercettare tempestivamente le criticità territoriali».

«Seguiamo con attenzione l’attività dell’ente – ha aggiunto Latronico – guidato dal nuovo Consiglio presieduto dalla dott.ssa Marilene Ambroselli.

Attività che include la formazione continua, la promozione del ruolo dell’assistente sociale nei processi di cambiamento di singoli, gruppi e comunità, e la ricerca scientifica sull’affidamento familiare.

È fondamentale anche il contributo che i professionisti lucani offrono all’interno dei tavoli del Consiglio Nazionale su temi delicati come la supervisione professionale, la salute, la disabilità e la tutela dei minori».

«Il principio di Harambee, inteso come lavoro comune per la comunità – ha concluso l’assessore – rispecchia pienamente la visione regionale della sanità e del sociale in Basilicata.

Con l’attuazione della riforma della medicina territoriale e gli investimenti Pnrr per le Case di Comunità, la figura dell’assistente sociale rappresenta il collante necessario per assicurare una macchina dei servizi efficiente, efficace e costantemente vicina ai cittadini».