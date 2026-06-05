Sport&Go! 2026 Nova Siri – Policoro 10-14 giugno

Il Comitato Regionale di Basilicata CSI comunica che il giorno 8 giugno 2026, alle ore 17:00, presso la Sala conferenze di Sport e Salute S.p.A., in Via Appia, 208, a Potenza si terrà la Conferenza stampa di presentazione della fase nazionale di “Sport&Go!”, il più importante appuntamento nazionale del CSI dedicato all’attività sportiva giovanile.

L’edizione 2026 della manifestazione si svolgerà lungo la costa jonica lucana, tra i comuni di Nova Siri e Policoro, e vedrà la partecipazione di oltre 1200 giovani atleti provenienti da tutte le regioni d’Italia, facendo registrare il sold out rispetto alle Società aventi diritto.

Protagonisti dell’evento saranno bambini e ragazzi delle categorie Under 8, Under 10 e Under 12, impegnati nelle discipline della Pallavolo, del Calcio a 5, del Calcio a 7 e della Pallacanestro, in un’esperienza che coniuga sport, educazione, inclusione e promozione dei valori associativi del Centro Sportivo Italiano.

Nel corso della conferenza stampa saranno illustrati il programma definitivo della manifestazione, i numeri dell’evento, gli aspetti organizzativi e logistici, nonché le ricadute sportive, sociali e turistiche per il territorio ospitante.

Interverranno rappresentanti istituzionali, dirigenti nazionali e territoriali del Centro Sportivo Italiano, amministratori locali e componenti del comitato organizzatore.

La partecipazione degli organi di informazione sarà particolarmente gradita.

Potenza, 05 giugno 2026

Il Presidente Regionale CSI Basilicata

Domenico Lavanga