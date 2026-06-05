Policoro, note operatorie ancora rinviate. Caos nell’ospedale Jonico

Continua il caos nelle sale operatorie dell’ospedale “Giovanni Paolo II” di Policoro. Dopo la sospensione, di pochi giorni fa, degli interventi chirurgici programmati, per mancanza di medici Anestesisti, continuano i disagi per l’utenza non solo regionale ma anche dell’alto Jonio-Cosentino. Come comitato, ci sono giunte in queste ore numerose segnalazioni da parte di cittadini che sono stati contattati telefonicamente da alcuni reparti dell’ospedale circa l’impossibilità di essere sottoposti ad intervento chirurgico in tempi brevi. Addirittura gli stessi sono stati invitati a cercarsi un’altra struttura dove poter risolvere i loro problemi di salute. Come comitato cittadino in difesa dell’ospedale di Policoro, riteniamo molto grave questa situazione in virtù anche dell’approssimarsi della stagione estiva, con un aumento esponenziale della popolazione nell’intero territorio. Lo scenario è a dir poco paradossale e non comprendiamo come l’assessore regionale alla sanità, Cosimo Latronico, resti inerme di fronte a questo problema e non mostri interesse a garantire il funzionamento del nosocomio, essendo lui, tra l’altro, originario di Nova Siri. La carenza di Anestesisti, a quanto ci risulta, è nota all’azienda già da diversi mesi per via degli imminenti pensionamenti ma, nonostante questo, nulla è stato fatto per assicurare la copertura dei turni di lavoro. Come comitato, siamo pronti ad una raccolta firme per denunciare i disservizi dell’ospedale e a lanciare una petizione digitale tramite piattaforme certificate indirizzando il documento direttamente al Ministero della Salute, chiedendo espressamente che vengano rimossi dall’incarico i responsabili di questa gravissima situazione.