Matera ospita Marco Camisani Calzolari: focus su Intelligenza Artificiale e strategie d’impresa

Martedì 9 giugno 2026, a partire dalle ore 9.30, il Cineteatro Guerrieri di Matera ospiterà l’incontro dal titolo “Intelligenza artificiale e decisioni aziendali strategiche”, promosso dal Cluster Lucano Automotive “Fabbrica Intelligente” in collaborazione con il Digital Innovation Hub di Confindustria Basilicata.

L’appuntamento vedrà protagonista Marco Camisani Calzolari, tra i più autorevoli esperti italiani di innovazione digitale, comunicazione tecnologica e Intelligenza Artificiale.

Divulgatore, autore e volto noto della televisione, Camisani Calzolari è riconosciuto a livello nazionale per il suo contributo alla diffusione della cultura digitale e per l’attività di consulenza svolta a supporto di amministrazioni pubbliche, manager e vertici aziendali.

L’evento sarà rivolto a imprenditori, dirigenti, professionisti e rappresentanti del sistema economico locale interessati a comprendere come l’AI stia trasformando i processi decisionali all’interno delle organizzazioni.

Al centro dell’intervento, il ruolo dell’Intelligenza Artificiale come strumento di supporto nella definizione delle strategie aziendali, dall’analisi dei mercati all’ottimizzazione delle risorse, fino alla pianificazione degli obiettivi di crescita e sviluppo.

Particolare attenzione sarà dedicata agli impatti che queste tecnologie stanno generando sui modelli decisionali, sia a livello individuale sia organizzativo, evidenziando opportunità, criticità e buone pratiche per un utilizzo responsabile e consapevole.

Ad aprire i lavori saranno i saluti istituzionali del presidente del Cluster Lucano Automotive, Antonio Braia, che sottolinea il valore dell’iniziativa: «Nell’ambito delle attività dedicate all’innovazione abbiamo scelto di promuovere un momento di approfondimento accessibile e divulgativo, affidandoci a una figura autorevole come Marco Camisani Calzolari.

L’obiettivo è coinvolgere un pubblico ampio e trasversale su una trasformazione che sta incidendo profondamente sulla vita quotidiana e sul mondo produttivo.

Vogliamo aiutare le imprese a comprendere le potenzialità dell’Intelligenza Artificiale, ma anche le responsabilità che accompagnano questo cambiamento, che rappresenta non solo un’evoluzione tecnologica, bensì un vero cambio di paradigma da affrontare con competenza, etica e visione strategica».

L’incontro rappresenterà un’importante occasione di confronto per il tessuto imprenditoriale lucano, offrendo strumenti di riflessione e conoscenza utili ad affrontare le sfide poste dalla trasformazione digitale e dall’adozione delle nuove tecnologie nei processi aziendali.