Lfc presenta Devozioni di Gianfranco Pannone

La Lucana Film Commission presenta il documentario “Devozioni“ di Gianfranco Pannone in un ciclo di proiezioni, in programma dal 10 al 13 giugno 2026 in diversi comuni della Basilicata che ha ospitato le riprese. Gli appuntamenti rientrano nel format Meet us at cinema, promosso dalla Lucana Film Commission per valorizzare le sale cinematografiche del territorio.

Il tour di proiezioni prenderà il via il 10 giugno a Francavilla in Sinni, presso il Cinema Columbia, alle ore 21.15. Si proseguirà l’11 giugno al Teatro Ruggiero II di Melfi, alle ore 20.30, il 12 giugno al Cinema Il Piccolo di Matera, sempre alle ore 20.30, per concludersi il 13 giugno presso il Cinema Auditorium di Accettura, ancora alle ore 20.30.

A presentare il film nelle diverse tappe saranno il regista Gianfranco Pannone, il produttore Sandro Bartolozzi, la produttrice esecutiva Barbara Meleleo, il direttore della fotografia Tarek Ben Abdallah, la cantante Caterina Pontrandolfo, la poetessa e testimone Cristina di Lagopesole, il compositore Rocco De Rosa, il consulente antropologo Giuseppe Melillo e i testimoni Sergei Schmalz, Daniele Bracuto e Angelo Bozza Bracuto.

Realizzato con il contributo della Lucana Film Commission, il sostegno del Fondo Etico BCC Basilicata, del Comune di Laurenzana e del PO Val d’Agri Melandro Sauro Camastra, Devozioni rappresenta un importante racconto cinematografico del patrimonio immateriale lucano, delle sue comunità e della sua identità culturale.

Scritto e diretto da Gianfranco Pannone su un concept originale di Andrea Di Consoli, il documentario è prodotto da Sandro Bartolozzi per Clipper Media in collaborazione con Rai Cinema. Attraverso uno sguardo poetico e profondamente umano, Devozioni racconta la persistenza del sacro nella Lucania appenninica, attraverso storie di fede, tradizione, spiritualità e appartenenza che legano paesi, conventi, comunità e paesaggi dell’entroterra lucano.

Un convento francescano che rischia di chiudere, una poetessa che ha costruito un santuario in onore di Cristo, due fratelli sulle tracce di Pier Paolo Pasolini, un bambino considerato miracolato e una ricercatrice delle antiche melodie popolari diventano i protagonisti di un viaggio cinematografico che interroga il presente attraverso la memoria, la spiritualità e le tradizioni popolari.

Il film nasce dalla ricerca del sacro “attraverso la natura, i canti di tradizione orale e i santi e le madonne del popolo – afferma il regista Gianfranco Pannone – Senza cadere nella facile nostalgia, la Lucania per me è una terra capace di farci riflettere sul senso della nostra esistenza, ed è così che il film si fa anche atto politico”.

“Siamo orgogliosi di promuovere il documentario “Devozioni” nell’ambito del nostro format Meet us at cinema – dichiara Margherita Romaniello, Presidente della Lucana Film Commission – Lo siamo perché portiamo in quattro sale lucane il primo dei dieci documentari vincitori del bando Lucana doc, progettato nel 2023 e pubblicato nel 2024 con lo scopo di avere opere che raccontassero la Basilicata attraverso quattro precisi assi narrativi.

Dalla storia alle storie, dal patrimonio materiale a quello immateriale per un viaggio immersivo, identitario e di riscoperta di culture, narrazioni antropologiche e miti di ogni tempo. Devozioni catturerà gli spettatori per la forza delle immagini e delle testimonianze, e per la ricchezza dei nostri paesaggi e della nostra civiltà”.