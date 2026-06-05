La Basilicata al Congresso di Teriologia a Bolzano

La Regione Basilicata è stata presente al XIV Congresso italiano di Teriologia, organizzato dall’Atit a Bolzano dal 3 al 6 giugno.

Nella bellissima cornice dell’Eurac Resarch, sono stati presentati i risultati dei progetti legati alla conservazione della biodiversità, seguiti dai funzionari dell’Ufficio Parchi, Biodiversità e Tutela della Natura.

In particolare, sono stati portati all’attenzione del mondo scientifico afferente all’Associazione Teriologica Italiana, i risultati di due progetti: uno relativo al controllo dello scoiattolo variabile a Maratea e l’altro sull’attività di monitoraggio del cervo e del capriolo nel territorio regionale.

Assieme ai funzionari regionali, presente anche il Parco regionale di Gallipoli Cognato, che ha portato i risultati del monitoraggio di lepre italica e capriolo italico, condotti nell’ambito del progetto molecole finanziato dal National Biodiversity Future Center con fondi Pnrr.

Si è trattato di una importante vetrina per mostrare il lavoro messo in atto dalla Direzione Ambiente con l’Ufficio parchi e che pone l’accento sia sulla difesa della biodiversità da minacce come quelle delle specie aliene invasive; sia sulla sua valorizzazione con il monitoraggio delle popolazioni di specie importanti come cervo e capriolo.