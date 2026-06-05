A Policoro la giornata “Harambee”: assistenti sociali, istituzioni e comunità a confronto per costruire coesione e solidarietà

Sarà la sala consiliare del Comune di Policoro ad accogliere, sabato 6 giugno 2026 alle ore 9.30, la manifestazione “Harambee”, appuntamento promosso dall’Ordine degli Assistenti Sociali della Basilicata per approfondire i temi della partecipazione collettiva, della giustizia sociale e dell’economia civile.

Il termine “Harambee”, di origine swahili, significa letteralmente “tirare insieme” o “unire le forze” e rappresenta un invito alla corresponsabilità e alla collaborazione come strumenti per contrastare le disuguaglianze e rafforzare il tessuto sociale delle comunità.

L’iniziativa, realizzata con il patrocinio del Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Assistenti Sociali, del Comune di Policoro e di numerosi enti e realtà del territorio, si inserisce nel percorso della Giornata Mondiale del Servizio Sociale e trae ispirazione dal tema internazionale “Co-costruire speranza e armonia: un appello di Harambee per unire società divise”.

A sottolineare l’importanza dell’evento è stata l’assessora comunale Cinzia Mastronardi: «A nome dell’Amministrazione comunale desidero ringraziare l’Ordine regionale degli Assistenti Sociali per aver scelto

Policoro come luogo di incontro e confronto su questioni fondamentali per la crescita delle nostre comunità.

Questa iniziativa rappresenta un’opportunità preziosa per valorizzare il ruolo degli operatori sociali e per rafforzare il dialogo tra istituzioni, terzo settore e cittadini. Investire nelle politiche sociali significa promuovere inclusione, benessere e sviluppo sostenibile per l’intero territorio».

La giornata prenderà il via con i saluti istituzionali del sindaco di Policoro, Enrico Bianco, dell’assessore regionale Cosimo Latronico e della stessa assessora Mastronardi. Successivamente entreranno nel vivo i lavori con gli interventi della presidente del CROAS Basilicata, Marilene Ambroselli, e del consigliere nazionale dell’Ordine degli Assistenti Sociali, Giuseppe Palo.

Il loro contributo sarà accompagnato da un simbolico passaggio di testimone che rappresenta la continuità dell’azione professionale, passando dall’immagine del “volo” a quella della “navigazione”, metafora di un percorso condiviso e orientato verso nuove sfide.

Il programma della mattinata prevede inoltre autorevoli contributi scientifici e culturali. Interverranno il professor Giulio Sapelli, componente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Eni Enrico Mattei, la ricercatrice Annalisa Percoco e Ariela Casartelli, assistente sociale e vicedirettrice della Scuola IRS per il Sociale.

Gli approfondimenti saranno dedicati ai temi del servizio sociale di comunità e dei modelli di economia civile, con uno sguardo particolare alle esperienze e alle figure che hanno segnato la storia dello sviluppo sociale e produttivo della Basilicata, come Adriano Olivetti ed Enrico Mattei.

Nel corso della giornata è prevista anche una tavola rotonda che coinvolgerà rappresentanti della cooperazione sociale lucana, favorendo il confronto su esperienze, buone pratiche e prospettive future. In collegamento video interverrà inoltre Barbara Rosina, presidente del Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Assistenti Sociali.

Nel pomeriggio, a partire dalle ore 16, i partecipanti saranno coinvolti in un’esperienza formativa all’aperto presso il Circolo Velico Lucano. Coordinata da Sigismondo Mangialardi, l’attività denominata “Prendere il largo” consentirà di sperimentare concretamente i valori della collaborazione, della fiducia reciproca e del lavoro di squadra, principi che costituiscono il cuore stesso del concetto di Harambee.

Un’occasione per riflettere, attraverso la metafora della navigazione, sulla capacità di affrontare insieme le difficoltà e orientarsi verso obiettivi comuni.

La manifestazione si concluderà alle ore 18.30 con un aperitivo comunitario al tramonto presso il Lido Swami Beach, momento finale dedicato alla condivisione, al networking tra i partecipanti e al rafforzamento delle relazioni tra le diverse realtà impegnate nel sociale sul territorio lucano.