Torino, tenta di spingere la compagna dalla finestra dopo una lite: arrestato per tentato omicidio

Momenti di terrore in un appartamento del quartiere Barriera di Milano, a Torino, dove una donna è riuscita a sfuggire a un’aggressione che avrebbe potuto avere conseguenze drammatiche.

Un uomo di 32 anni è stato arrestato dai Carabinieri con l’accusa di tentato omicidio e minacce aggravate dopo aver cercato, secondo gli investigatori, di far precipitare la compagna da una finestra situata al terzo piano dell’abitazione.

L’episodio si è verificato nella mattinata del 3 giugno in via Leoncavallo. Stando agli accertamenti effettuati dai militari del Nucleo Radiomobile, il trentaduenne, imprenditore originario della Lombardia e residente in provincia di Verona, si trovava nell’appartamento della fidanzata, una donna di circa trent’anni di nazionalità ecuadoriana.

La situazione sarebbe degenerata nel corso di una violenta discussione. L’uomo avrebbe prima intimidito la compagna brandendo un coltello e successivamente avrebbe tentato di trascinarla verso una finestra con l’intento di gettarla nel vuoto.

La vittima è però riuscita a divincolarsi e a contattare tempestivamente il numero unico di emergenza 112, consentendo l’intervento immediato delle pattuglie dell’Arma. L’arrivo dei Carabinieri ha interrotto l’aggressione ed evitato conseguenze ancora più gravi.

Al termine delle verifiche, il sospettato è stato fermato e condotto presso la casa circondariale Lorusso e Cutugno di Torino, dove resta a disposizione dell’autorità giudiziaria per i successivi provvedimenti.

Contestualmente è stata attivata la procedura prevista dal “Codice Rosso”, il protocollo introdotto per garantire una tutela rapida alle vittime di violenza domestica e di genere. Le indagini proseguono per chiarire ogni dettaglio della vicenda.