Prince torna con “Timeless”: ad agosto l’album postumo che attraversa quarant’anni di musica e creatività

A dieci anni dalla sua scomparsa, il mondo della musica si prepara a riscoprire il genio di Prince attraverso Timeless, il nuovo album postumo in uscita ad agosto. Il progetto raccoglie dieci registrazioni rare e finora inedite provenienti dall’immenso archivio dell’artista statunitense, offrendo un viaggio sonoro che attraversa quasi quattro decenni della sua straordinaria carriera.

Per la prima volta, una pubblicazione ufficiale è stata concepita per rappresentare in modo organico tutte le principali fasi artistiche del musicista di Minneapolis. Le tracce selezionate coprono un arco temporale che va dal 1977 al 2016, raccontando l’evoluzione di un autore capace di ridefinire continuamente i confini della musica contemporanea.

L’opera accompagna l’ascoltatore dalle prime esperienze in studio del giovane talento del Minnesota fino agli ultimi anni della sua attività artistica, evidenziando la costante ricerca creativa, la versatilità musicale e l’inconfondibile originalità che hanno caratterizzato il suo percorso.

La raccolta rappresenta un’occasione unica per i fan e gli appassionati di esplorare materiali mai pubblicati prima, custoditi per anni nei celebri archivi di Paisley Park. Brani che testimoniano la capacità di Prince di innovare senza sosta, mantenendo intatta la propria identità artistica.

L’annuncio dell’album è accompagnato dalla diffusione del singolo Stone, registrato nella primavera del 1995 e firmato dagli autori Sandra St. Victor, Tom Hammer e Jules Van Even. Il brano anticipa l’atmosfera e la ricchezza musicale che caratterizzeranno l’intero progetto discografico.

L’anteprima di Timeless sarà uno dei momenti più attesi del Prince Celebration 2026, l’evento commemorativo in programma dal 3 al 7 giugno tra Paisley Park e il centro di Minneapolis. La manifestazione, giunta al decimo anniversario, proporrà sessioni di ascolto riservate, esposizioni di materiali d’archivio e incontri con collaboratori storici dell’artista, offrendo al pubblico uno sguardo privilegiato sulle nuove scoperte provenienti dal suo patrimonio musicale.

In occasione della ricorrenza, il sindaco di Minneapolis, Jacob Frey, ha proclamato ufficialmente il periodo dal 1° al 7 giugno come “Prince Celebration Week”, riconoscendo il contributo straordinario del musicista alla cultura, all’identità e alla notorietà internazionale della città.

Tra le iniziative previste spicca anche l’illuminazione in viola dello skyline cittadino il 6 giugno, un omaggio simbolico al colore che più di ogni altro è diventato sinonimo dell’universo artistico di Prince e della sua eredità culturale.

Nei mesi scorsi, l’uscita di Timeless era stata anticipata dal brano With This Tear, pubblicato il 2 aprile in occasione del decennale della morte dell’artista. Registrata a Paisley Park nel novembre del 1991, la canzone rappresenta una perfetta sintesi del talento multiforme di Prince, che ne curò personalmente composizione, arrangiamento, produzione ed esecuzione strumentale.

Con Timeless, il lascito musicale di Prince continua a vivere e a sorprendere, offrendo nuove prospettive su uno degli artisti più influenti, innovativi e amati della storia della musica moderna.