Notte di violenza tra Milano e hinterland: quattro feriti in due distinti accoltellamenti

Due episodi di violenza avvenuti tra la tarda serata di mercoledì e le prime ore di giovedì hanno provocato il ferimento di quattro persone tra Milano e l’area metropolitana.

Il bilancio più grave riguarda un uomo di 29 anni, ricoverato in condizioni critiche all’ospedale Niguarda dopo essere stato colpito con diverse coltellate.

L’allarme è scattato intorno alle 22.10 in via Civitavecchia, nella zona nord del capoluogo lombardo, nei pressi di via Padova. All’arrivo dei soccorritori del 118, il giovane, di origine nordafricana, è stato trovato riverso a terra con profonde ferite al volto, al collo e alla spalla. Proprio quest’ultima lesione è apparsa fin da subito particolarmente seria.

Dopo le prime cure sul posto, il ferito è stato trasferito d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale Niguarda, dove è stato ricoverato in codice rosso.

Poche ore più tardi, attorno all’una di notte, un secondo episodio si è verificato in via XXV Aprile a Cologno Monzese. Coinvolti tre giovani: un ragazzo di 19 anni e due cittadini stranieri di 22 e 23 anni.

Il diciannovenne ha riportato contusioni e lividi, mentre gli altri due hanno subito alcune ferite da arma da taglio giudicate non gravi dai sanitari. Entrambi sono stati accompagnati in codice giallo all’ospedale San Raffaele di Milano per ulteriori accertamenti.

Sulla dinamica dei due fatti sono in corso le indagini dei Carabinieri, che stanno raccogliendo testimonianze ed elementi utili per ricostruire quanto accaduto e individuare eventuali responsabili.