Matera ospita il 31° Congresso del Rotary Distretto 2120: comunità, solidarietà e futuro al centro del confronto

Sarà Matera ad accogliere, sabato 6 giugno, il 31° Congresso del Distretto Rotary 2120 di Puglia e Basilicata, appuntamento che riunirà dirigenti, soci e rappresentanti dei 62 club rotariani delle due regioni per tracciare il bilancio dell’anno associativo e delineare le prospettive future dell’organizzazione.

L’evento si svolgerà a partire dalle ore 9 presso il centro congressi dell’Una Hotels MH di Borgo Venusio e avrà come tema guida “Il Rotary al Servizio delle Comunità”, un messaggio che richiama i valori fondanti dell’associazione e il suo impegno nella promozione della solidarietà, della pace e dello sviluppo sociale.

Il congresso rappresenta il momento conclusivo dell’anno di governatorato di Antonio Braia, chiamato a presentare i risultati raggiunti dal Distretto 2120 e le iniziative che hanno caratterizzato i mesi di attività sul territorio.

«Questo appuntamento racchiude il significato più profondo dell’essere rotariani – sottolinea Braia –. È un’occasione per condividere esperienze, raccontare progetti e valorizzare l’impegno di chi, attraverso il servizio, contribuisce ogni giorno a migliorare le proprie comunità. Dietro ogni iniziativa ci sono persone, idee e azioni che hanno lasciato un segno concreto».

Tra gli ospiti istituzionali spicca la presenza di Pietro Belli, già governatore del Distretto Rotary della Toscana, che rappresenterà il presidente internazionale Francesco Arezzo. Atteso anche Maurizio Mantovani, presidente della Fondazione Rotary Italia, che interverrà per evidenziare il contributo offerto dal Distretto 2120 alle attività della Fondazione.

Particolare attenzione sarà dedicata al ruolo dei club di Puglia e Basilicata, protagonisti di una tavola rotonda durante la quale verranno presentati progetti, iniziative sociali e attività di servizio realizzate nel corso dell’anno. Un momento di confronto pensato per condividere esperienze e buone pratiche maturate nei diversi territori.

Nel corso dei lavori si parlerà inoltre dell’importanza della Rotary Foundation, dell’impegno verso le nuove generazioni e di alcuni progetti sociali di particolare rilevanza, tra cui il service “La Stanza Lilla”, dedicato all’assistenza e al supporto delle persone più fragili.

Uno dei momenti più significativi della giornata sarà il tradizionale “Passaggio del Collare”, la cerimonia che sancisce il trasferimento delle responsabilità di governo del Distretto ad Antonio Livio Tarentini, chiamato a guidare il Rotary 2120 nel prossimo anno associativo.

L’incontro sarà anche l’occasione per celebrare il messaggio “We Are One”, il filo conduttore del mandato di Antonio Braia. Un percorso che ha posto al centro l’unità, la collaborazione e la capacità di trasformare i valori rotariani in azioni concrete a beneficio delle comunità locali.

La manifestazione prenderà il via con la registrazione dei partecipanti e la cerimonia dell’alzabandiera, seguita dagli interventi delle autorità rotariane e istituzionali, tra cui il sindaco di Matera Antonio Nicoletti. Nel pomeriggio spazio ai riconoscimenti per i club e i soci che si sono distinti durante l’anno, oltre alle procedure di designazione dei futuri governatori del Distretto.

Il congresso si concluderà con le relazioni finali e con il passaggio delle consegne, simbolo di continuità e rinnovamento per una delle realtà associative più attive del Mezzogiorno.