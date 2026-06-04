Matera, fugge alla vista della Guardia di Finanza: arrestato 20enne con cocaina pronta per lo spaccio

Un giovane di 20 anni residente a Matera è stato arrestato dalla Guardia di Finanza con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti finalizzata allo spaccio. L’operazione è stata condotta dai militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria nell’ambito delle attività di controllo e contrasto ai traffici illeciti sul territorio.

L’intervento è scattato durante un servizio di monitoraggio nei pressi dell’abitazione del ragazzo. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, il giovane avrebbe tentato di sottrarsi al controllo allontanandosi rapidamente alla vista delle Fiamme Gialle, comportamento che ha insospettito gli operanti e portato ad approfondire gli accertamenti.

Le successive verifiche, estese anche all’interno dell’abitazione, hanno consentito di rinvenire circa 52 grammi di cocaina già suddivisa in 95 dosi pronte per la vendita al dettaglio.

Durante la perquisizione è stato inoltre sequestrato un coltello presumibilmente utilizzato per il confezionamento della droga e una somma di 905 euro in contanti, ritenuta dagli investigatori compatibile con l’attività di spaccio.

Al termine delle operazioni il ventenne è stato arrestato in flagranza di reato. Su disposizione del magistrato di turno della Procura della Repubblica di Matera, il giovane è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa dei successivi sviluppi giudiziari.

L’attività investigativa conferma il costante impegno della Guardia di Finanza nel contrasto al traffico e alla diffusione di sostanze stupefacenti, fenomeno che continua a rappresentare una delle principali priorità operative delle forze dell’ordine sul territorio.

Si ricorda che il procedimento si trova attualmente nella fase delle indagini preliminari e che, come previsto dall’ordinamento, l’indagato deve essere considerato innocente fino a eventuale sentenza definitiva di condanna.