Intesa Regione-Provincia per le strade del Materano

È stato sottoscritto l’Atto Negoziale tra la Regione Basilicata e la Provincia di Matera per dare il via definitivo al “Programma di interventi di manutenzione straordinaria e adeguamento della viabilità delle strade provinciali di Matera”.

Il piano prevede un finanziamento complessivo di ben 24 milioni di euro, interamente a valere sulle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2021/2027, stanziate nell’ambito dell’Accordo per la Coesione della Regione Basilicata (Delibera CIPESS n. 16/2024).

Il documento è stato siglato dal Presidente della Regione, Vito Bardi, e dal Presidente della Provincia di Matera, Francesco Mancini.

L’accordo disciplina nel dettaglio le modalità attuative, finanziarie e di monitoraggio di un pacchetto composto da 23 interventi diffusi su tutto il territorio provinciale materano.

Le opere, che spaziano dal consolidamento dei tratti in frana al rifacimento delle pavimentazioni, fino all’installazione di nuove barriere di sicurezza, mirano a innalzare i livelli di sicurezza, mobilità e resilienza delle arterie provinciali.

“Con la firma di questo Atto Negoziale – dice Bardi – compiamo un passo decisivo e concreto per il riscatto infrastrutturale e la piena sicurezza del territorio della provincia di Matera. Stiamo parlando di un investimento massiccio da 24 milioni di euro di sole risorse FSC che si tradurranno in 23 cantieri.

Le nostre strade provinciali costituiscono le vene pulsanti dei collegamenti per i cittadini, le imprese e i flussi turistici: adeguarle e proteggerle dal dissesto idrogeologico significa salvaguardare la vita delle persone e dare competitività all’intero sistema economico lucano.

La Regione Basilicata – conclude Bardi – continuerà a vigilare in modo rigoroso sul rispetto dei cronoprogrammi affinché ogni singolo euro produca tempestivamente sicurezza e sviluppo per le nostre comunità”.

Il programma interverrà in maniera capillare su strade cruciali del Materano, tra cui si distinguono per rilevanza economica:

S.P. 18 Pozzitello Pisticci-San Basilio: 3.000.000,00 € per sostituzione barriere, rifacimento pavimentazione e sistemazione frane.

S.P. 3 (inclusa la complanare all’Area Industriale di Montescaglioso): 2.500.000,00 € per manutenzione straordinaria e adeguamento funzionale.

S.P. 5: 2.000.000,00 € per adeguamento e manutenzione.

S.P. 271 Matera – Santeramo: 2.000.000,00 € per completamento e messa in sicurezza.

S.P. 73 “Scanzano Mare” e S.P. 95: 1.800.000,00 € per manutenzione straordinaria.

S.P. 30 e S.P. 22: 1.700.000,00 € per messa in sicurezza.

S.P. 104 e l’accoppiata S.P. 31/S.P. 34: 1.000.000,00 € ciascuno per ripristino frane e contenimento scarpate.

Ulteriori lotti e interventi di messa in sicurezza riguarderanno le strade provinciali S.P. 1 (località Tre Cancelli di Tricarico), S.P. 8, S.P. 9, S.P. 10, S.P. 11, S.P. 15 e 110, S.P. 27 (Grottole-Salandra), S.P. 28, S.P. 47, S.P. 55, S.P. 91 (Lido di Policoro), S.P. 92, S.P. 94 e S.P. 113.