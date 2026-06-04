Convegno a Lavello domani 5 giugno (ore 17,30) Olio Futuro
“Olio futuro. Xylella alle porte della Basilicata: aggiornamento di un quadro complesso”: è il tema del convegno in programma domani 5 giugno a Lavello ore 17:00 – 19.30 Lavello (PZ) – Auditorium Sacro Cuore – via Roma – Sala Verde Programma: Saluti Pietro Mangino, Assessore all’Agricoltura e Ambiente del comune di Lavello Leonardo Moscaritolo, presidente CIA – Agricoltori Italiani Basilicata 17:00 – 17:30.
Olio Futuro: una risposta degli olivicoltori lucani alla moria degli olivi da parte di Xylella fastidiosa – Paolo Colonna, Presidente OPROL 17:30 – 18:30. Xylella fastidiosa alle porte della Basilicata: aggiornamento di un quadro complesso – dott. for. Gaudiano Cosimo, Coordinatore intercomunale CIA Matera. 18:30 – 19:30.
Stato dell’arte sul monitoraggio in Basilicata del patogeno – dott.ssa Patrizia Minardi, dirigente Ufficio Fitosanitario; dott. Michele Lamacchia, Funzionario responsabile comparto olivicolo, Regione Basilicata. 19:30 – 20:15.
Dibattito conclusivo con la partecipazione di Carmine Cicala, Assessore regionale alle Politiche Agricole, e Leonardo Moscaritolo, Presidente CIA – Agricoltori Italiani Basilicata Coordinano i lavori: Vito Garofalo – CIA Lavello Cosimo Gaudiano – CIA Matera