Baby K lancia “Tucamacarena”: il nuovo tormentone tra sonorità latine, passione e atmosfere napoletane

L’estate 2026 si prepara ad accogliere una nuova colonna sonora. Baby K, protagonista di alcuni dei più grandi successi della musica italiana degli ultimi anni, torna sulle scene con Tucamacarena, il nuovo singolo disponibile dal 5 giugno per Columbia Records e Sony Music Italy.

L’artista, che nel corso della sua carriera ha collezionato numerosi primati, tra cui il primo Disco di Diamante ottenuto da una cantante italiana e oltre un miliardo di visualizzazioni per un singolo su YouTube, propone un brano destinato a lasciare il segno nella stagione estiva.

Prodotta e arrangiata da Room9 e firmata da Baby K insieme a Daniele Chiarolanza, la canzone combina energia urban-pop e influenze latinoamericane contemporanee, creando una miscela sonora coinvolgente fatta di pianoforti dalle sfumature latin, percussioni vibranti e un ritornello dal forte impatto melodico.

Al centro della narrazione c’è un’estate vissuta senza regole, tra attrazione, libertà e desiderio. Lontano dalle immagini tradizionali delle vacanze da cartolina, il racconto si sviluppa tra le strade e le suggestioni di Napoli, città che diventa simbolo di vitalità, emozioni e incontri inattesi.

Anche il titolo richiama l’immaginario pop internazionale. Tucamacarena nasce infatti dalla fusione e reinterpretazione di due celebri balli, trasformandosi in una metafora moderna della seduzione e delle relazioni travolgenti che prendono forma nelle calde notti mediterranee.

«La canzone racconta due persone consapevoli di essere una scelta sbagliata, ma incapaci di stare lontane», spiega l’artista. «Mi affascinava l’idea di un sentimento quasi proibito, raccontato attraverso immagini di contrabbando, fughe e piccoli reati del cuore. Allo stesso tempo è un brano ricco di riferimenti che sento profondamente miei: Napoli, il murale di Diego Armando Maradona, il Mediterraneo, le sirene nella notte e le influenze latine che da sempre fanno parte del mio immaginario».

Per Baby K si tratta di una vera e propria dichiarazione d’amore verso il Sud e verso quell’universo popolare e autentico che continua a ispirare la sua musica. Un racconto estivo dal carattere romantico e ribelle, capace di unire leggerezza e intensità emotiva.

L’uscita del singolo coincide inoltre con l’annuncio delle prime tappe dell’Oh Baby! Summer Tour, la tournée che nei prossimi mesi porterà l’artista sui principali palchi italiani, offrendo ai fan l’occasione di ascoltare dal vivo il nuovo brano e i successi che hanno segnato la sua carriera.

Con Tucamacarena, Baby K punta ancora una volta a conquistare il pubblico con un mix di ritmo, immagini evocative e sonorità internazionali, candidandosi tra le protagoniste assolute della stagione musicale estiva.