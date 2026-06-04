A Potenza “Spazi per l’Italia” di Poste Italiane

Arriva in Basilicata il progetto “Spazi per l’Italia” di Poste Italiane: a Potenza, nella sede di via San Luca, è disponibile un’area di lavoro condivisa accessibile a cittadini, professionisti e imprese.

L’area è stata presentata oggi al Sindaco di Potenza, Vincenzo Telesca, dai rappresentanti di Poste Italiane.

L’immobile è stato completamente ristrutturato e allestito con uffici moderni, digitalizzati e dotati di postazioni di lavoro attrezzate, open space, aree break e sale riunioni.

Il nuovo spazio dispone di 3 uffici da 4 persone e 3 da 6 persone. Inoltre, sono disponibili un’area open space con 4 postazioni e un’area informal meeting e break.

L’offerta commerciale di “Spazi per l’Italia” include tutti i servizi: arredi degli uffici, connessione internet Wi-Fi, accesso a stampanti e scanner, pulizia e manutenzione, utenze e climatizzazione degli ambienti.

L’iniziativa rientra nel progetto Polis, che prevede la creazione di una rete nazionale di 250 spazi di coworking dedicati a imprese e liberi professionisti.

L’obiettivo è quello di fornire alle comunità servizi sempre più innovativi, opportunità per cittadini e imprese e si traduce in un volano di crescita economica per tutto il territorio.

Ospitare “Spazi per l’Italia” al termine di un rinnovamento realizzato grazie al progetto Polis vuol dire far diventare la sede di via San Luca un punto di riferimento per tutti i cittadini e l’imprenditoria locale – ha dichiarato la referente del progetto Spazi per l’Italia di Poste Italiane, Roberta Sacchetti – “Spazi per l’Italia” è una scelta funzionale che consente di avere un ufficio autonomo e al tempo stesso interagire con altre persone”.

Con la realizzazione di questo spazio di coworking – ha commentato Vincenzo Telesca, Sindaco di Potenza – Poste Italiane amplia ulteriormente la propria presenza sul territorio, mettendo a disposizione della cittadinanza un luogo moderno e funzionale dedicato a studenti, professionisti, startup e imprese.

La scelta di realizzare questa struttura nel cuore della città rappresenta un contributo concreto alla valorizzazione del centro storico e alla sua rivitalizzazione.

Ringraziamo Poste Italiane per la lungimiranza, l’impegno e la volontà dimostrati nel sostenere la crescita e il rilancio del centro cittadino, creando uno spazio aperto e accessibile a tutti”.

Un impegno che conferma il contributo di Poste Italiane nel processo di digitalizzazione, innovazione e di crescita economica del Paese.

Per informazioni e prenotazioni si può scrivere a [email protected].