Walk of Life Basilicata – Episcopia 5 giugno 2026

Il prossimo 5 giugno la Walk of Life, farà tappa a Episcopia e nei comuni dell’Alto Sinni, con una giornata interamente dedicata a Fondazione Telethon, alla promozione della ricerca scientifica e alla diffusione dei valori della solidarietà, dell’inclusione e della partecipazione comunitaria.

“L’evento – afferma la Coordinatrice lucana Eliana Clingo – dal titolo “Walk of Life ed Ecosistemi di Vita e Inclusione”, rappresenta una vera e propria passeggiata per la vita: un grande momento collettivo capace di unire le scuole di più plessi, le istituzioni, le associazioni, le famiglie e i cittadini in un percorso di condivisione e sostegno concreto alla ricerca scientifica sulle malattie genetiche rare. Pensata come una giornata in cui mettere al centro il valore della vita, dell’inclusione, del rispetto delle diversità e della costruzione di ecosistemi umani e sociali fondati sulla partecipazione e sulla solidarietà”.

La manifestazione si articolerà in due importanti momenti.

La mattina sarà dedicata alla passeggiata nella natura, riservata a circa mille studenti dell’Istituto Comprensivo Don Bosco, provenienti dai comuni di Carbone, Chiaromonte, Episcopia, Fardella, Francavilla in Sinni, Latronico e Teana. Una straordinaria partecipazione studentesca che testimonia il valore educativo e sociale dell’iniziativa, fondata sui principi della solidarietà, dell’inclusione e della cittadinanza attiva. Nel pomeriggio gli studenti saranno protagonisti di momenti artistici ed esibizioni preparate per l’occasione, dai docenti di tutte le scuole, offrendo alla comunità un’importante testimonianza di partecipazione e sensibilità verso i temi della ricerca e dell’inclusione.

La serata si svolgerà in Piazza Arcieri di Episcopia, con un percorso enogastronomico realizzato insieme alle attività locali e il concerto del gruppo Gli Amarimai, che farà da cornice ai saluti istituzionali, ai ringraziamenti di tutti i volontari e Enti coinvolti e ai festeggiamenti per i 18 anni del Coordinamento Lucano di Fondazione Telethon.

“Diciotto anni di impegno costante – continua la Coordinatrice Clingo – durante i quali è stata costruita in tutta la Basilicata una rete straordinaria di solidarietà, volontariato attivo e sostegno alla ricerca scientifica, coinvolgendo migliaia di persone e numerose realtà territoriali”.

L’intera manifestazione sarà finalizzata alla raccolta fondi da destinare a Fondazione Telethon, per continuare a sostenere il lavoro dei ricercatori e offrire speranza concreta a tante famiglie.

Un sentito ringraziamento va all’Istituto Comprensivo Don Bosco, promotore dell’iniziativa, alle amministrazioni comunali dell’Alto Sinni che hanno reso possibile la realizzazione dell’evento, in particolare al Comune di Episcopia, ente capofila della manifestazione, alla Pro Loco Episcopia, al Gal La cittadella del Sapere, al Garante per la Natura e al gruppo Gli Amarimai.

Un plauso speciale anche a tutte le associazioni, ai volontari, alle attività commerciali e ai cittadini che, con entusiasmo e partecipazione, stanno contribuendo alla buona riuscita di questa importante giornata di solidarietà e comunità.