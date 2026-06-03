CULTURA E EVENTI
TARANTO – DOMANI LA TERZA EDIZI0NE DEL DELPHIS D’ORO PER LO SPORT
L’appuntamento è per DOMANI 4 giugno (ore 19.30) sul parcheggio multipiano del centro commerciale Porte dello Jonio, a Taranto
Terza edizione del Delphis d’Oro per lo Sport, il grande evento che chiama raccolta decine di società sportive di Taranto e della sua provincia.
Sono attesi a Porte dello Jonio (parcheggio multipiano esterno) circa 3000 partecipanti tra atleti, dirigenti, allenatori e accompagnatori.
Attraverso l’assegnazione del Delphis d’oro, Fondazione Taranto 25 celebra lo sport di terra ionica assegnando l’ambìto premio che va ben oltre il mero valore tecnico o di risultato.
Tra le novità di quest’anno l’istituzione di una borsa di studio intitolata a Christian Cesario, compianto giovane giornalista prematuramente scomparso lo scorso marzo.
L’appuntamento è per domani sera, inizio 19.30, area esterna di Porte dello Jonio a Taranto.