Seluci celebra solidarietà e speranza: il 6 giugno 2026 la premiazione del concorso dedicato al dono

Un pomeriggio all’insegna della solidarietà, della partecipazione e dei valori umani più autentici. Sabato 6 giugno 2026, alle ore 17:30, nella chiesa parrocchiale Madonna del Carmine di Seluci a Lauria, si terrà la cerimonia di ufficializzazione e premiazione del vincitore del concorso promosso dalla Parrocchia Madonna del Carmine e dall’AIDO – Sezione Provinciale “Valter Limongi”.

L’iniziativa, che ha coinvolto il territorio e il mondo della scuola, si è sviluppata attorno al tema: “Donare è costruire legami di vita e speranza. Riscopriamo insieme la forza della comunità, il calore della solidarietà e la bellezza della pace”, un messaggio che richiama l’importanza della cultura del dono e dell’impegno civile.

Ad aprire l’evento saranno i saluti istituzionali e la presentazione dell’iniziativa affidata all’insegnante Maria Teresa

Di Lascio, componente della commissione di valutazione del concorso, e alla dirigente scolastica dell’Istituto Comprensivo Lauria, Serena Trotta.

Il programma prevede inoltre la proiezione di un breve video, realizzato dagli alunni della scuola primaria “V. Limongi” di Seluci e presentato fuori concorso, testimonianza concreta dell’attenzione delle nuove generazioni verso i temi della solidarietà e della cittadinanza attiva.

Momento particolarmente significativo sarà la testimonianza dell’architetto Bernardino Filardi, cui seguiranno gli interventi di numerosi rappresentanti del mondo associativo e istituzionale: Giuseppe Caggiano, presidente AIDO Senise, Biagio Cringoli, presidente AIDO Rotonda, Donato Rapone, consigliere nazionale AIDO, e Luigi e Lucia Limongi, genitori di Valter Limongi, alla cui memoria è intitolata la sezione provinciale dell’associazione.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di sensibilizzare la comunità sul valore della donazione di organi e tessuti, promuovendo al tempo stesso i principi della solidarietà, della speranza e della pace.

Un messaggio che, attraverso il coinvolgimento delle scuole, delle famiglie e delle associazioni, punta a rafforzare il senso di appartenenza e di responsabilità collettiva. La cittadinanza è invitata a partecipare.

Un’occasione per condividere un momento di riflessione e di festa, nel segno del dono e della speranza.