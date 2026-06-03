Rotonda e il “Borgo ospitale” grazie all’Apt Basilicata a Houston in occasione della Festa della Repubblica per promuovere il turismo lucano

In occasione della Festa della Repubblica Italiana, la Basilicata è stata protagonista a Houston nell’ambito di una missione istituzionale promossa da AptT Basilicata, presente con il direttore Margherita Sarli, e dal Comune di Aliano, in collaborazione con ENIT USA e con il Consolato Generale d’Italia a Houston.

La regione è stata infatti “main partner” delle celebrazioni ufficiali organizzate dal Consolato, in sinergia con il Sistema Paese del Texas, in un’importante occasione di promozione internazionale del territorio lucano.

Considerata la rilevanza strategica del mercato statunitense per il turismo della Basilicata, nella stessa giornata si è svolta anche una sessione dedicata al networking turistico con circa venti Tour Operators e Travel Advisors americani, selezionati dagli uffici ENIT di New York, alla presenza oltre che del console italiano, Mauro Lorenzini, anche di Caterina Orlando, country Manager USA & Mexico – ROOTS IN e Alessia Paolicchi, direttrice Esecutiva Team – Italy-America Chamber Of Commerce Of Texas.

L’iniziativa ha puntato a rafforzare i rapporti commerciali e a creare nuove opportunità di incoming verso i borghi e le destinazioni lucane più autentiche.

Tra i protagonisti della missione anche il Borgo Ospitale – Albergo Diffuso, rappresentato da Letizia Brancato, business development menager, insieme alla realtà di Rotonda, presenti a Houston per promuovere l’offerta di ospitalità esperienziale della Basilicata, fondata su autenticità, cultura, paesaggio e tradizioni.

“La partecipazione ha rappresentato un’importante occasione per avviare nuove collaborazioni con operatori del settore turistico americano – spiega Franco Bruno, ideatore del ‘Borgo Ospitale’ – e consolidare la presenza di Rotonda nei circuiti internazionali del turismo di qualità.

L’obiettivo della missione è stato quello di valorizzare l’identità dei territori lucani e rafforzare il posizionamento della Basilicata come destinazione attrattiva per il turismo internazionale, con particolare attenzione ai viaggiatori statunitensi sempre più interessati a esperienze sostenibili, borghi storici e turismo delle radici”.